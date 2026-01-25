Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0: Τον μπλόκαρε στο Περιστέρι

Ο Ατρόμητος μπλόκαρε (0-0) τον Παναθηναϊκό στο Περιστέρι για την Super League το βράδυ της Κυριακής 25/1.

Χαμένο πέναλτι για τον Ατρόμητο στο 13’ με τον Λαφόν να αποκρούει την εκτέλεση του Μίχορλ, προβληματικός ξανά σε δημιουργία και στην εκτέλεση ο Παναθηναϊκός.

Ο Ατρόμητος ξεκίνησε πολύ καλύτερα στο πρώτο ημίχρονο και μόλις στο 11o λεπτό κέρδισε πέναλτι. Σε υπέροχη κάθετη πάσα του Γιουμπιτάνα που… έκοψε στα δύο την άμυνα του Παναθηναϊκού, ο Μπάκου έφυγε στην πλάτη των στόπερ, προσπάθησε να περάσει τον Λαφόν κι ανατράπηκε απ’ τον γκολκίπερ των «πράσινων». Ο διαιτητής Χρήστος Βεργέτης (Αρκαδίας) έδειξε την εσχάτη των ποινών, με τον Μίχορλ να αναλαμβάνει την εκτέλεση και τον Λαφόν να αποκρούει εντυπωσιακά στην αριστερή γωνία του, διατηρώντας το «μηδέν».

Από κόρνερ του Μπακασέτα στο 15’, ο Ίνγκασον πήρε κεφαλιά που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 25’ ο Τσαντίλας μπήκε στην περιοχή, αλλά το γύρισμά του πέρασε παράλληλα με την εστία χωρίς να «μπει» στην πορεία της μπάλας συμπαίκτης του.

Ο Ατρόμητος συνέχισε να είναι καλύτερος στο γήπεδο και στο 36’ από ατομική προσπάθεια και γύρισμα του Τσαντίλα, ο Γιουμπιτάνα έκανε πολύ κακό τελείωμα απ’ το ύψος του πέναλτι.

Ο Παναθηναϊκός είχε ως μοναδική «απάντηση» στο πρώτο μέρος μία ατομική ενέργεια του Πάντοβιτς απ’ τα αριστερά στο 45’+1’ που κατέληξε στον Κυριακόπουλο, όμως το σουτ που επιχείρησε κόντραρε στα σώματα των αμυντικών του Ατρόμητου.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ατρόμητος ήταν εκείνος που έχασε την πρώτη καλή ευκαιρία στο 48’, με ένα σουτ του Ούρονεν που πέρασε λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια.

Στο 51’ ο Λαφόν απέκρουσε εντυπωσιακά το πλασέ του Μπάκου, ενώ στο 62’ από σέντρα του Κώτσιρα, ο Τεττέη ξέφυγε απ’ το μαρκάρισμα του αντιπάλου του κι έπιασε κεφαλιά, όμως η μπάλα έσκασε με δύναμη κάτω και πέρασε πάνω απ’ τα δοκάρια του Χουτεσιώτη. Οι Περιστεριώτες είχαν άλλη μία καλή προσπάθεια του Γιουμπιτάνα το 69’ κι ένα πλασέ του Τσούμπερ που κόντραρε και πέρασε δίπλα απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 90’-1’ έπειτα από σέντρα του Μπακασέτα, ο Ζαρουρί πέρασε την κεφαλιά, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα απ’ το δοκάρι του Χουτεσιώτη.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ (Ντούσαν Κέρκεζ): Χουτεσιώτης, Μουντές, Τσακμάκης, Μανσούρ, Ούρονεν, Τσιγγάρας, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα (70’ Τζοβάρας), Μίχορλ (58’ Τσούμπερ), Μπάκου, Τσαντίλας (70’ Οζέγκοβιτς).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Μπόκος (46’ Τσιριβέγια, 81’ λ.τρ. Τσέριν), Σιώπης, Μπακασέτας, Ζαρουρί, Τεττέη (81’ Σφιντέρσκι), Πάντοβιτς (46’ Ρενάτο Σάντσες).