Γερμανία: Συνελήφθη ένα άτομο μετά από τραυματισμούς σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Βαυαρία
Δεν έχει γίνει γνωστή η φύση της επίθεσης
Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επίθεση σε σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο Σονγκάου της Βαυαρίας, στη Γερμανία και ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, σύμφωνα με την αστυνομία.
«Αυτή την ώρα, γνωρίζουμε ότι αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Welfen Gymnasium. Ένας ύποπτος συνελήφθη», δήλωσε μέσω ανάρτησης στο Χ η αστυνομία της Βαυαρίας, καλώντας τον πληθυσμό να «αποφεύγει την περιοχή», χωρίς ωστόσο να δίνει διευκρινίσεις για τη φύση της επίθεσης ή του περιστατικού.
«Ο αριθμός των εμπλεκόμενων προσώπων και η σοβαρότητα των τραυμάτων τους είναι ακόμα υπό διερεύνηση», πρόσθεσε η αστυνομία. Σε επικοινωνία του Γαλλικού Πρακτορείου, εκπρόσωπος της αστυνομίας δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχόλιο.
Η Γερμανία έχει βιώσει τα τελευταία χρόνια αρκετές επιθέσεις σε σχολεία και αγορές, που έχουν προκαλέσει σοκ στη χώρα.
πηγή στην Google
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