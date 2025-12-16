Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζουν τα ματς του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Euroleague
Τα κύρια αθλητικά γεγονότα σήμερα 16/12/2025
Σήμερα 16/12 ξεχωρίζουν οι αγώνες του Ολυμπιακού με την Βαλένθια και του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της Euroleague.
Αναλυτικά όλες οι αθλητικες μεταδόσεις της ημέρας:
- 17:00-ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταϊσι – Περιστέρι (FIBA Europe Cup)
- 18:00-NonasportsPrime Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Euroleague)
- 19:00-CosmoteSport4 Σολνόκι – ΑΕΚ (FIBA Basketball Champions League)
- 19:00-ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Κροατία (Προκριματικά Eurobasket Γυναικών)
- 19:45-Novasports 4 Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός (Euroleague)
- 21:05-Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας (Euroleague)
- 21:15-Novasports Prime Ολυμπιακός – Βαλένθια (Euroleague)
- 21:30-Novasports 5 Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης (Euroleague)
- 21:30- ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός (Champions League Ανδρών)
- 21:30-Novasports 6 Παρί – Μπαρτσελόνα (Euroleague)
