Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζουν τα ματς του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Euroleague

Τα κύρια αθλητικά γεγονότα σήμερα 16/12/2025

Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζουν τα ματς του Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στην Euroleague
Σήμερα 16/12 ξεχωρίζουν οι αγώνες του Ολυμπιακού με την Βαλένθια και του Παναθηναϊκού με την Φενέρμπαχτσε για την 16η αγωνιστική της Euroleague.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικες μεταδόσεις της ημέρας:

  • 17:00-ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κιουταϊσι – Περιστέρι (FIBA Europe Cup)
  • 18:00-NonasportsPrime Ντουμπάι – Μακάμπι Τελ Αβίβ (Euroleague)
  • 19:00-CosmoteSport4 Σολνόκι – ΑΕΚ (FIBA Basketball Champions League)
  • 19:00-ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ  Ελλάδα – Κροατία (Προκριματικά Eurobasket Γυναικών)
  • 19:45-Novasports 4 Φενέρμπαχτσε – Παναθηναϊκός (Euroleague)
  • 21:05-Novasports Start  Χάποελ Τελ Αβίβ – Ερυθρός Αστέρας (Euroleague)
  • 21:15-Novasports Prime Ολυμπιακός – Βαλένθια (Euroleague)
  • 21:30-Novasports 5 Αρμάνι Μιλάνο – Ρεάλ Μαδρίτης (Euroleague)
  • 21:30- ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ραντνίτσκι – Ολυμπιακός (Champions League Ανδρών)
  • 21:30-Novasports 6 Παρί – Μπαρτσελόνα (Euroleague)
