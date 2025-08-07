Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού σε Europa και Conference League
Πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα - Πού θα δείτε τους αγώνες
Πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα περιλαμβάνει το σημερινό (7/8) πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων καθώς ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ με σκοπό να διευρύνουν την ευρωπαϊκή τους παρουσία την φετινή χρονιά.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σαχτάρ, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Βόλφσμπεργκερ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παράλληλα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Απόλλων Λεμεσού για τον τρίτο προκριματικό του Conference League.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
18:00 COSMOTESPORT 6
Τένις: ATP Masters 1000, Σινσινάτι
19:00 COSMOTESPORT 2
Προκριματικά Conference League: Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ
20:30 OPEN TV
Προκριματικά Europa League: ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ
21:00 COSMOTESPORT 1
Προκριματικά Europa League: Παναθηναϊκός-Σαχτάρ Ντόνετσκ
22:00 COSMOTESPORT 3
League One: Πορτ Βέιλ-Κάρντιφ
