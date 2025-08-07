Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις των ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού σε Europa και Conference League

Πλούσιο ποδοσφαιρικό θέαμα περιλαμβάνει το σημερινό (7/8) πρόγραμμα αθλητικών μεταδόσεων καθώς ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ με σκοπό να διευρύνουν την ευρωπαϊκή τους παρουσία την φετινή χρονιά.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Σαχτάρ, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Βόλφσμπεργκερ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Παράλληλα, η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Απόλλων Λεμεσού για τον τρίτο προκριματικό του Conference League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

18:00 COSMOTESPORT 6

Τένις: ATP Masters 1000, Σινσινάτι

19:00 COSMOTESPORT 2

Προκριματικά Conference League: Άρης Λεμεσού-ΑΕΚ

20:30 OPEN TV

Προκριματικά Europa League: ΠΑΟΚ-Βόλφσμπεργκερ

21:00 COSMOTESPORT 1

Προκριματικά Europa League: Παναθηναϊκός-Σαχτάρ Ντόνετσκ

22:00 COSMOTESPORT 3

League One: Πορτ Βέιλ-Κάρντιφ