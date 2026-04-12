Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το Ελλάδα – Ισπανία στο World Cup πόλο ανδρών

Μεγάλη η γκάμα αθλητικών μεταδόσεων και για σήμερα, Κυριακή του Πάσχα (12/4) με την αναμέτρηση Ελλάδα – Ισπανία για το World Cup του πόλο ανδρών να ξεχωρίζει.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

13:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μόντε Κάρλο

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ισπανία World Cup

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Μάλαγα – Βαλένθια ACB Liga Endesa

13:30 COSMOTE SPORT 1 HD Τζένοα – Σασουόλο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Κροατία, SS20

14:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φόλκερκ – Ρέιντζερς Scottish Premiership

14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπέρμιγχαμ – Ρέξαμ Sky Bet EFL Championship

14:30 Novasports 4HD Πάντερμπορν – Μαγδεβούργο Bundesliga 2

15:00 Novasports Start WTA 500 Λιντς

15:00 Novasports 1HD Οσασούνα – Μπέτις La Liga

15:30 Novasports 2HD Ναϊμέγκεν – Φέγενορντ Eredivisie

16:00 Novasports Premier League Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 Novasports Prime Σάντερλαντ – Τότεναμ Premier League

16:00 Novasports 5HD Κρίσταλ Πάλας – Νιούκαστλ Premier League

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 ΜόντεΚάρλο

16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Νάπολι Serie A

16:30 Novasports 3HD Κολωνία – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ράγιο Βαγιεκάνο La Liga

18:30 Novasports Premier League Τσέλσι – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports Prime Στουτγκάρδη – Αμβούργο Bundesliga

19:00 Novasports 6HD The Masters Tournament

19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Αυστρία – Ελλάδα EHF Euro 2026 – Προκριματικά Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Λέτσε Serie A

19:30 Novasports 1HD Θέλτα – Οβιέδο La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Μπούργκος – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga Endesa

20:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπράγκα – Αρούκα Liga Portugal

20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Νασιονάλ Liga Portugal

20:30 Novasports 3HD Μάιντς – Φράιμπουργκ Bundesliga 2025/26

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Κόμο – Ίντερ Serie A

22:00 Novasports 1HD Μπιλμπάο – Βιγιαρεάλ La Liga

22:15 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

22:30 Novasports 6HD The Masters Tournament

22:30 COSMOTE SPORT 2 HD Εστορίλ – Πόρτο Liga Portugal