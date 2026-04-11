Ουγγαρία – Ελλάδα 10-16: Η Εθνική πόλο ανδρών «διέλυσε» τους Μαγυάρους και έδειξε τα δόντια της στο World Cup

Με εμφατικό τρόπο απάντησε η΄Εθνική ομάδα πόλο ανδρών, επικρατώντας της Ουγγαρίας με 16-10 στην Αλεξανδρούπολη, στο δεύτερο παιχνίδι της για τις θέσεις 1-4 των προκριματικών του World Cup, παρουσιάζοντας εξαιρετική αμυντική λειτουργία και υψηλό ρυθμό στην επίθεση.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου επέστρεψε στις νίκες μετά την ήττα από την Ιταλία, δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του. Με πιεστική άμυνα και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, η Ελλάδα «έχτισε» γρήγορα διαφορά ασφαλείας, ελέγχοντας πλήρως τον ρυθμό του αγώνα.

Κομβική ήταν η παρουσία του Μάνου Ζερδεβά κάτω από τα δοκάρια, ενώ στην επίθεση ξεχώρισαν οι Γιώργος Αργυρόπουλος, Δημήτρης Γκίλλας και Άγγελος Χατζής, οι οποίοι οδήγησαν την Εθνική σε ένα εντυπωσιακό προβάδισμα ήδη από το πρώτο ημίχρονο.

Οι διεθνείς μπήκαν δυναμικά, προηγούμενοι 4-0 στην πρώτη περίοδο, ενώ συνέχισαν με σερί που έφτασε τη διαφορά μέχρι και τα επτά γκολ πριν την ανάπαυλα. Παρά την προσωρινή αντίδραση των Μαγυάρων στο τρίτο οκτάλεπτο, η ελληνική ομάδα διατήρησε τον έλεγχο και «καθάρισε» το παιχνίδι στο φινάλε με νέα επιθετική έκρηξη.

Εξαιρετική παρουσία είχαν επίσης οι Αλέξανδρος Καλογερόπουλος, Ντίνος Πούρος και Μιχάλης Σπάχιτς, συμβάλλοντας καθοριστικά στο τελικό 16-10, που επιβεβαιώνει την αγωνιστική άνοδο της Εθνικής.

Η Ελλάδα στρέφει πλέον την προσοχή της στο επόμενο κρίσιμο παιχνίδι απέναντι στην Ισπανία, με στόχο ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα και το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στη βαθμολογία.