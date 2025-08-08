Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός

Το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία ξεχωρίζει από το σημερινό (8/8) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

19:30 Novasports 3HD Νυρεμβέργη – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Κάζα Πία – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal