Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει το Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός
Ολοκληρώνουν την προετοιμασία στην Ολλανδία οι "ερυθρόλευκοι"
Το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού στην Ολλανδία ξεχωρίζει από το σημερινό (8/8) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Οι αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Τααβόν – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
19:30 Novasports 3HD Νυρεμβέργη – Ντάρμσταντ Bundesliga 2
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπέρμιγχαμ – Ίπσουιτς Sky Bet EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 1 HD Κάζα Πία – Σπόρτινγκ Λισαβόνας Liga Portugal
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις