Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει ο τελικός Σίνερ – Αλκαράθ, πρεμιέρα στο Κύπελλο Ελλάδας

Το Κύπελλο Ελλάδας κάνει πρεμιέρα για την σεζόν 2025-26 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός και ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (18/8).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Γιανίκ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ στο Σινσινάτι και αγώνες από τα΄ποδοσφαιρικά Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας

19:30 Novasports 2HD Σπέτσια – Σαμπντόρια CoppaItalia

22:00 Novasports Prime Λιντς – Έβερτον Premier League

22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπέτις La Liga EA Sports