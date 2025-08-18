Αθλητικές μεταδόσεις: Ξεχωρίζει ο τελικός Σίνερ – Αλκαράθ, πρεμιέρα στο Κύπελλο Ελλάδας
Φτωχό το πρόγραμμα της Δευτέρας
Το Κύπελλο Ελλάδας κάνει πρεμιέρα για την σεζόν 2025-26 με την αναμέτρηση Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός και ξεχωρίζει από τις αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (18/8).
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τον μεγάλο τελικό ανάμεσα στον Γιανίκ Σίνερ και τον Κάρλος Αλκαράθ στο Σινσινάτι και αγώνες από τα΄ποδοσφαιρικά Ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός Κύπελλο Ελλάδας
19:30 Novasports 2HD Σπέτσια – Σαμπντόρια CoppaItalia
22:00 Novasports Prime Λιντς – Έβερτον Premier League
22:00 Novasports 1HD Έλτσε – Μπέτις La Liga EA Sports
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις