Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι ουραγών Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ – Δράση και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Όλες οι αθλητικές τηλεοπτικές μεταδόσεις

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι ουραγών Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ – Δράση και στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
(ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUIROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 09:58

Το ντέρμπι των ουραγών, Αστέρας Τρίπολης – ΟΦΗ, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων την Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου 2025.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship τένις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ τένις

15:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μετς τένις

16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ τένις

16:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Πρωτάθλημα χάντμπολ Α1 Γυναικών

17:00 Novasports Prime Αστέρας Aktor – ΟΦΗ Super League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP 250 Μετς τένις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship τένις

18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ τένις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μεγαρίδα – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Σασουόλο – Τζένοα Serie A

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

20:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ τένις

21:30 Novasports Start Βαγιαδολίδ – Γρανάδα Ποδόσφαιρο

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD Τάµγουορθ – Λέιτον Όριεντ Emirates FA Cup

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Λάτσιο – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Έβερτον Premier League

22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Οσασούνα La Liga

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ζιλ Βισέντε – Σάντα Κλάρα Liga Portugal

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ