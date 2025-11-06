Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Μάλμε – Παναθηναϊκός, ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς και ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις
Όλες οι τηλεοπτικές μεταδόσεις
Οι αγώνες των ελληνικών ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κυριαρχούν στο σημερινό (6/11) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.
Ειδικότερα, οι αγώνες Μάλμε – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις (Europa League), αλλά και το ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς (Conference League) τραβούν τα βλέμματα των φιλάθλων. Παράλληλα, δράση έχουμε στην EuroLeague χωρίς ελληνική παρουσία.
Στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας έχουμε ακόμα τον αγώνα του Νόβακ Τζόκοβιτς κόντρα στον Νούνο Μπόρχες, στα προημιτελικά Hellenic Championship.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
14:00 Novasports 6HD Hellenic Championship
14:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Διπλού
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
15:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
16:00 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2025 Μετς
18:00 Novasports 6HD Hellenic Championship
18:30 Novasports 5HD WTA Finals Ριάντ, Αγώνας Μονού
18:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ολυμπιακός – Λας Πάλμας CEV Champions League βόλεϊ ανδρών
19:45 Novasports Start Φενέρμπαχτσε – Βιλερμπάν Euroleague
19:45 COSMOTE SPORT 4 HD ΑΕΚ – Σάμροκ Ρόβερς UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Στουρμ Γκρατς – Νότιγχαμ Φόρεστ UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ουτρέχτη – Πόρτο UEFA Europa League
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μάιντς – Φιορεντίνα UEFA Conference League
19:45 COSMOTE SPORT 6 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Θέλτα UEFA Europa League
19:45 ANT1 – COSMOTE SPORT 3 HD Μάλμε – Παναθηναϊκός UEFA Europa League
20:00 Novasports 2HD Ντουμπάι – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
20:30 Novasports 5HD WTA Finals : Ριάντ, Αγώνας Διπλού
21:30 Novasports 3HD Μπασκόνια – Βίρτους Μπολόνια Euroleague
22:00 Novasports Prime Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μονακό Euroleague
22:00 Novasports 4HD Παρί – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD ΠΑΟΚ – Γιούνγκ Μπόις UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άστον Βίλα – Μακάμπι Τελ Αβίβ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λωζάνη – Ομόνοια UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Κρίσταλ Πάλας – Άλκμααρ UEFA Conference League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Φέγενορντ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπέτις – Λιόν UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Ρόμα UEFA Europa League 2025-26
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις