Αθλητικές μεταδόσεις: Ολυμπιακός – Καρδίτσα και ΑΕΚ – Προμηθέας για το Super Cup ξεχωρίζουν στο σημερινό πρόγραμμα

Οι αγώνες για το Super Cup στο μπάσκετ ξεχωρίζουν από το σημερινό (26/9) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων.

Ειδικότερα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Καρδίτσα στον δεύτερο ημιτελικό της διοργάνωσης, ενώ νωρίτερα ΑΕΚ και Προμηθέας Πατρών θα παλέψουν για μία θέση στον τελικό της Κυριακής.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Τέιλορ Φριτζ ATP 500

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Ματέο Μπερετίνι ATP 500

14:00 Novasports 6HD Ryder Cup Γκολφ

14:00 Novasports 4HD WTA 1000 Πεκίνο

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λορέντζο Σονέγκο – Αλεξάντερ Ζβέρεφ ATP 500

17:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Προμηθέας Super Cup μπάσκετ

19:00 Novasports 6HD Ryder Cup Γκολφ

19:30 Novasports Prime Σάλκε – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

20:30 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Καρδίτσα Super Cup μπάσκετ

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μέλσουνγκεν – Αμβούργο DAIKIN Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Μιράντες – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Εσπανιόλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Λέστερ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal