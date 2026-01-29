Αθλητικές μεταδόσεις: Δράση στο Europa League με Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ – Μεγάλο ματς στη EuroLeague με Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα
Μάχη και για την εθνική πόλο γυναικών απέναντι στη Γερμανία
Πλούσιο είναι και σήμερα (29/1) το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με δράση σε Europa League και EuroLeague.
Τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν είναι αυτά του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα και του ΠΑΟΚ με τη Λιόν για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.
Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της EuroLeague και η Εθνική πόλο γυναικών κοντράρεται με τη Γερμανία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
15:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Γερμανία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα πόλο Γυναικών
17:30 COSMOTE SPORT 7 HD Παναθηναϊκός – Ερυθρός Αστέρας CEV Challenge Cup βόλεϊ
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ΠΑΟΚ – Ποντολιάνι CEV Challenge Cup βόλεϊ 19:30
COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Καντσία – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League
19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Euroleague
21:05 Novasports Start Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου Euroleague
21:15 Novasports Prime Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα Euroleague
21:30 Novasports 5HD Αρμάνι Μιλάνο – Παρτίζαν Euroleague
21:45 Novasports 6HD Βαλένθια – Μακάμπι Τελ Αβίβ Euroleague
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Νότιγχαμ Φόρεστ – Φερεντσβάρος UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 4 HD Λιόν – ΠΑΟΚ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Στεάουα Βουκουρεστίου – Φενέρμπαχτσε UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λιλ – Φράιμπουργκ UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Στουτγκάρδη – Γιανγκ Μπόις UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ερυθρός Αστέρας – Θέλτα UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD, ANT1 Παναθηναϊκός – Ρόμα UEFA Europa League
22:00 COSMOTE SPORT 1 HD Europa League Λεπτό προς Λεπτό
