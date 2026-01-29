Πορεία οπαδών του ΠΑΟΚ στο κέντρο της Αθήνας στην μνήμη των νεκρών του τραγικού τροχαίου (βίντεο)

Πορεία στη μνήμη των θυμάτων του τραγικού δυστυχήματος στη Ρουμανία πραγματοποίησαν το βράδυ της Τετάρτης οπαδοί του ΠΑΟΚ, στο κέντρο της Αθήνας.

Η συγκέντρωση ξεκίνησε από τα γραφεία του Πανελλήνιου Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ, στην οδό Μενάνδρου, με τους οπαδούς να γράφουν με σπρέι τη λέξη «Αθάνατοι» στην πρόσοψη του κτιρίου.

Δίπλα στην είσοδο, οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και του Πανιώνιου που έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους, δημιούργησαν ένα μικρό, μνημείο, άναψαν κεριά και άφησαν κασκόλ. Ακολούθως πραγματοποίησαν πορεία προς την Ομόνοια, με τους οπαδούς να ανάβουν καπνογόνα και να φωνάζουν «αδέλφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε».

Οι φίλοι του ΠΑΟΚ πορεύτηκαν έχοντας στην κεφαλή ένα πανό με τη λέξη «Αθάνατοι», το οποίο και κρέμασαν στην Ομόνοια.