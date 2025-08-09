Αθλητικές μεταδόσεις 9/8: Ξεχωρίζει το φιλικό Ελλάδα – Σερβία
Καθώς και το φιλικό του Ολυμπιακού ενάντια στην Ουνιόν Βερολίνου
Η φιλική αναμέτρηση της Εθνικής μπάσκετ κόντρα στη Σερβία, καθώς και το φιλικό του Ολυμπιακού ενάντια στην Ουνιόν Βερολίνου ξεχωρίζουν από τις σημερινές αθλητικές μεταδόσεις.
Αναλυτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα, Σάββατο 9 Αυγούστου:
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD DTM 2025 Γερµανία, Νίρµπουργκρινγκ – 1ος Αγώνας
14:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σαουθάμπτον-Ρέξαμ EFL Championship
16:30 COSMOTE SPORT 1 HD Ουνιόν Βερολίνου – Ολυμπιακός Φιλικός Αγώνας
17:00 ΕΡΤ1 Κύπρος – Ισραήλ Διεθνής Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ
17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στόουκ – Ντέρμπι EFL Championship
18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι
18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Σέφιλντ Γιουνάιτεντ – Μπρίστολ Σίτι EFL Championship
19:45 Novasports Prime Φέγενορντ – Μπρέντα Eredivisie
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρέιντζερς – Νταντί Scottish Premiership
20:30 ΕΡΤ1 Ελλάδα – Σερβία Φιλικός Αγώνας Μπάσκετ
21:30 Novasports 3HD Καϊζερσλάουτερν – Σάλκε Bundesliga 2
22:00 Novasports Prime PSV Αϊντχόφεν – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie
22:00 COSMOTE SPORT 8 HDOktagon 2025 74 (Τσεχία, Οστράβα)
22:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι
22:30 Action 24 Μπόκα Τζούνιορς – Ρασίνγκ Κλουμπ Liga Profesional Clausura
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις