Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ποια συνέπεια σας ανησυχεί περισσότερο;
Αθλητικές Μεταδόσεις 6/4: Με Ελλάδα- Ουγγαρία στο World Cup του πόλο ανδρών το πρόγραμμα σήμερα

Αθλητικές Μεταδόσεις 6/4: Με Ελλάδα- Ουγγαρία στο World Cup του πόλο ανδρών το πρόγραμμα σήμερα
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ / EUROKINISSI
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία για λογαριασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με σκοπό να πάρει από νωρίς το προβάδισμα στο Γκρούπ Α των προκριματικών. Η «γαλανόλευκη» είναι στον όμιλο με Σερβία, Ολλανδία και Ουγγαρία.

Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

  • 12:00 COSMOTE SPORT 6 ATP Masters 1000 2026 Μόντε Κάρλο
  • 13:30 COSMOTE SPORT 3 Ουντινέζε – Κόμο Serie A
  • 14:30 COSMOTE SPORT 2 Πόρτσμουθ – Όξφορντ Championship
  • 16:00 COSMOTE SPORT 7 ATP Masters 1000 2026Μόντε Κάρλο (Κυρίως Ταμπλό)
  • 16:00 COSMOTE SPORT 1 Λέτσε – Αταλάντα Serie A
  • 17:00 COSMOTE SPORT 3 Γουότφορντ – Τσάρλτον Championship
  • 17:00 COSMOTE SPORT 2 Ίπσουιτς – Μπέρμιγχαμ Championship
  • 17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία World Cup
  • 18:00 COSMOTE SPORT 4 Τουρκ Τέλεκομ – Ερόκσπορ Turkish Basketball Super League
  • 19:00 COSMOTE SPORT 1 Γιουβέντους – Τζένοα Serie Α
  • 19:30 COSMOTE SPORT 2 Σουόνσι – Μίντλεσμπρο Championship
  • 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Κόροιβος Elite League
  • 21:30 Novasports Start Σπόρτινγκ Χιχόν – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β’ Ισπανίας
  • 21:45 COSMOTE SPORT 1 Νάπολι – Μίλαν Serie A
  • 22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Βιγιαρεάλ La Liga
  • 22:00 COSMOTE SPORT 3 Χαλ – Κόβεντρι Championship
  • 22:45 COSMOTE SPORT 7 Κάζα Πία – Μπενφίκα Liga Portugal

