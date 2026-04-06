Αθλητικές Μεταδόσεις 6/4: Με Ελλάδα- Ουγγαρία στο World Cup του πόλο ανδρών το πρόγραμμα σήμερα
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις για την Μεγάλη Δευτέρα 06/04
Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών αντιμετωπίζει την Ουγγαρία για λογαριασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με σκοπό να πάρει από νωρίς το προβάδισμα στο Γκρούπ Α των προκριματικών. Η «γαλανόλευκη» είναι στον όμιλο με Σερβία, Ολλανδία και Ουγγαρία.
Όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:
- 12:00 COSMOTE SPORT 6 ATP Masters 1000 2026 Μόντε Κάρλο
- 13:30 COSMOTE SPORT 3 Ουντινέζε – Κόμο Serie A
- 14:30 COSMOTE SPORT 2 Πόρτσμουθ – Όξφορντ Championship
- 16:00 COSMOTE SPORT 7 ATP Masters 1000 2026Μόντε Κάρλο (Κυρίως Ταμπλό)
- 16:00 COSMOTE SPORT 1 Λέτσε – Αταλάντα Serie A
- 17:00 COSMOTE SPORT 3 Γουότφορντ – Τσάρλτον Championship
- 17:00 COSMOTE SPORT 2 Ίπσουιτς – Μπέρμιγχαμ Championship
- 17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία World Cup
- 18:00 COSMOTE SPORT 4 Τουρκ Τέλεκομ – Ερόκσπορ Turkish Basketball Super League
- 19:00 COSMOTE SPORT 1 Γιουβέντους – Τζένοα Serie Α
- 19:30 COSMOTE SPORT 2 Σουόνσι – Μίντλεσμπρο Championship
- 19:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕ Ψυχικού – Κόροιβος Elite League
- 21:30 Novasports Start Σπόρτινγκ Χιχόν – Ρεάλ Σοσιεδάδ Β’ Ισπανίας
- 21:45 COSMOTE SPORT 1 Νάπολι – Μίλαν Serie A
- 22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Βιγιαρεάλ La Liga
- 22:00 COSMOTE SPORT 3 Χαλ – Κόβεντρι Championship
- 22:45 COSMOTE SPORT 7 Κάζα Πία – Μπενφίκα Liga Portugal
