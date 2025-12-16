Αταμάν: «Είμαι πολύ ταραγμένος, 10 χιλιάδες Τούρκοι έβριζαν εμένα και την μητέρα μου»

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR Εργκίν Αταμάν ήταν έξαλλος μετά τη νίκη του συλλόγου στην έδρα της Φενέρμπαχτσε.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε μεταξύ άλλων «10 χιλιάδες Τούρκοι έβριζαν εμένα και τη μητέρα μου».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Είμαι πολύ ταραγμένος. Παίξαμε πολύ καλά, αλλά ξεκινήσαμε το δεύτερο ημίχρονο πολύ άσχημα. Χάναμε την μπάλα, κάναμε λάθη, δώσαμε ρυθμό στην Φενέρ. Χάσαμε διαφορά 10 πόντων και τους δώσαμε τον έλεγχο του αγώνα.

Δεν καταλαβαίνω γιατί 10 χιλιάδες Τούρκοι, φίλοι της Φενέρ, έβριζαν εμένα και την μητέρα μου. Σταματήστε να είστε επιθετικοί. Ας δείξουμε τι αξίζουμε στο παρκέ. Είμαι πολύ αναστατωμένος. Αγράμματοι άνθρωποι βρίζουν την μητέρα μου. Κάποιος από την Ευρωλίγκα πρέπει να καταλάβει ότι όσα λένε δεν είναι δίκαια για αυτούς που παίζουν.

Είμαι περήφανος προπονητής της Εθνικής Τουρκίας αλλά αυτοί που έβριζαν είναι αγράμματοι άνθρωποι».