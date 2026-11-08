Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα 1-1: Γκολάρα του Μπολιβάρ και δύο δοκάρια στο φινάλε του «ντέρμπι του Μοριά»

Χωρίς νικητή ολοκληρώθηκε το μεγάλο «ντέρμπι του Μοριά», με τον Αστέρα Τρίπολης και την Καλαμάτα να αναδεικνύονται ισόπαλοι 1-1 στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για τη 10η αγωνιστική της Super League.

Στο ντεμπούτο του Γκονσάλο Φέιο στον πάγκο των Αρκάδων, ο Αστέρας είχε τον έλεγχο για μεγάλο μέρος της αναμέτρησης και προηγήθηκε με κεφαλιά του Φεντερίκο Μακέντα στο 45’+1′.

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Ωστόσο, η Καλαμάτα βρήκε την απάντηση στο 67ο λεπτό με ένα εντυπωσιακό γκολ του Μπολιβάρ, ο οποίος σκόραρε από εξαιρετικά δύσκολη γωνία.

Μάλιστα, οι φιλοξενούμενοι έφτασαν μια ανάσα από την ανατροπή, καθώς είχαν δύο δοκάρια στις καθυστερήσεις, χάνοντας τεράστια ευκαιρία να φύγουν από την Τρίπολη με τους τρεις βαθμούς.

Αστέρας Τρίπολης – Καλαμάτα: Ο Μακέντα έδωσε το προβάδισμα στους Αρκάδες

Ο Αστέρας Τρίπολης μπήκε πιο δυνατά στο παιχνίδι και μετά το πρώτο εικοσάλεπτο άρχισε να δημιουργεί σημαντικές ευκαιρίες μπροστά από την εστία της Καλαμάτας.

Στο 31ο λεπτό, ο Κιμπιόκα βρέθηκε σε εξαιρετική θέση για να σκοράρει, ωστόσο καθυστέρησε να εκτελέσει και ο Ροντρίγκεζ πρόλαβε να βάλει καθοριστική κόντρα στην μπάλα.

Η υπεροχή των γηπεδούχων απέδωσε καρπούς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου.

Ο Ορόσκο πραγματοποίησε ωραία ενέργεια από τη δεξιά πλευρά και έβγαλε τη σέντρα προς τον Μακέντα, ο οποίος με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 1-0 στο 45’+1′.

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Με αυτό το σκορ οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια.

Οι χαμένες ευκαιρίες του Αστέρα και η απίθανη ισοφάριση του Μπολιβάρ

Ο Αστέρας συνέχισε να παρουσιάζει καλύτερη εικόνα και στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, δημιουργώντας νέες προϋποθέσεις για δεύτερο γκολ.

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Στο 55ο λεπτό, ο Κιμπιόκα μπήκε στην περιοχή και βρέθηκε απέναντι στον Γκέλιο, όμως ο τερματοφύλακας της Καλαμάτας τον νίκησε στο τετ-α-τετ.

Δέκα λεπτά αργότερα, στο 65′, ο Ορόσκο έχασε ακόμη μία μεγάλη ευκαιρία, με το πλασέ του να περνά ελάχιστα έξω από την εστία.

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Και ενώ όλα έδειχναν ότι ο Αστέρας είχε τον έλεγχο, η Καλαμάτα κατάφερε να ισοφαρίσει κόντρα στη ροή του αγώνα.

Στο 67ο λεπτό, ο Μπολιβάρ εξαπέλυσε ένα εκπληκτικό σουτ από πολύ πλάγια θέση, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου για το 1-1.

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Ένα γκολ υψηλής δυσκολίας, που άλλαξε τις ισορροπίες της αναμέτρησης.

Δύο δοκάρια στις καθυστερήσεις για την Καλαμάτα

Μετά την ισοφάριση, η Καλαμάτα απέκτησε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και άρχισε να απειλεί πιο συχνά την εστία του Αστέρα.

Στο 68ο λεπτό, ο Παπαδόπουλος πραγματοποίησε εντυπωσιακή επέμβαση σε δυνατή κεφαλιά του Χάμζα, κρατώντας το 1-1.

Το μεγαλύτερο δράμα, ωστόσο, εκτυλίχθηκε στις καθυστερήσεις.

Στο 90’+1′, ο Μπολιβάρ έφτασε πολύ κοντά στο δεύτερο προσωπικό του γκολ, αλλά η προσπάθειά του σταμάτησε στο δοκάρι.

Μόλις ένα λεπτό αργότερα, στο 90’+2′, ο Καλουτσικίδης σημάδεψε επίσης το δοκάρι του Παπαδόπουλου, με την Καλαμάτα να χάνει δεύτερη τεράστια ευκαιρία για την ανατροπή.

Έτσι, το 1-1 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται από έναν βαθμό.

Ντεμπούτο με ισοπαλία για τον Γκονσάλο Φέιο

Η αναμέτρηση αποτέλεσε το πρώτο παιχνίδι του Γκονσάλο Φέιο στον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης.

Οι Αρκάδες είχαν καλή αγωνιστική εικόνα για μεγάλο μέρος του αγώνα, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και κατάφεραν να προηγηθούν λίγο πριν από την ανάπαυλα.

Ωστόσο, δεν αξιοποίησαν τις ευκαιρίες τους για δεύτερο γκολ και τελικά δέχθηκαν την ισοφάριση.

Από την άλλη πλευρά, η Καλαμάτα έδειξε αντίδραση στο δεύτερο ημίχρονο και θα μπορούσε να είχε πάρει ακόμη και τη νίκη, με βάση τις δύο μεγάλες ευκαιρίες στις καθυστερήσεις.

Τα γκολ και οι σημαντικότερες φάσεις

Λεπτό Φάση 31′ Μεγάλη ευκαιρία του Κιμπιόκα, καθοριστική παρέμβαση του Ροντρίγκεζ 45’+1′ 1-0: Κεφαλιά του Μακέντα μετά από σέντρα του Ορόσκο 55′ Ο Γκέλιος σταματά τον Κιμπιόκα σε τετ-α-τετ 65′ Πλασέ του Ορόσκο περνά ελάχιστα άουτ 67′ 1-1: Εντυπωσιακό σουτ του Μπολιβάρ από πλάγια θέση 68′ Μεγάλη επέμβαση Παπαδόπουλου σε κεφαλιά του Χάμζα 90’+1′ Δοκάρι για την Καλαμάτα με τον Μπολιβάρ 90’+2′ Δεύτερο δοκάρι για την Καλαμάτα με τον Καλουτσικίδη

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γκονσάλο Φέιο): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας, Μέντεζ (74′ Γκέζος), Χρυσόπουλος, Σίλβα, Ορόσκο, Κιμπιόκα (62′ Κετού), Γκονζάλες (74′ Τσίκο), Κουρμπέλης, Μπουζούκης (62′ Παπακανέλλος), Μακέντα (83′ Ρικαρντίνιο).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Αλόνσο, Στρούγγης (46′ Μπακαγιόκο), Ροντρίγκεζ, Χάμζα (86′ Ζιντάν), Ντιαρά, Μορέιρα (59′ Μπολιβάρ), Σίγκουρντσον, Κατάλντι (59′ Καρεασο), Κουρμινόφσκι.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών).

Κίτρινες κάρτες: Σίλβα (36′), Μπουζούκης (48′), Μακέντα (80′), Κώτσιρας (81′) – Ροντρίγκεζ (38′), Μπολιβάρ (82′).

Αποβολές: Καμία.