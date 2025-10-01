Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης για την League Phase του Champions League

Οι επιλογές του Μεντιλίμπαρ

DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ της Τετάρτης 1/10 στην έδρα της Άρσεναλ για την League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους Τζολάκη, Ορτέγκα, Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσο, Έσε, Ντάνι Γκαρσία, Ζέλσον Μάρτινς, Ποντένσε, Τσικίνιο και Ελ Κααμπί.

Στην αντίπερα όχθη, ο Μικέλ Αρτέτα επέλεξε τους Ράγια, Ουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις – Σκέλι, Όντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Τροσάρντ, Γιόκερες και Μαρτινέλι.

