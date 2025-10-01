Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες της αναμέτρησης για την League Phase του Champions League

Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται το βράδυ της Τετάρτης 1/10 στην έδρα της Άρσεναλ για την League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε να ξεκινήσει την αναμέτρηση με τους Τζολάκη, Ορτέγκα, Κοστίνια, Πιρόλα, Ρέτσο, Έσε, Ντάνι Γκαρσία, Ζέλσον Μάρτινς, Ποντένσε, Τσικίνιο και Ελ Κααμπί.

Στην αντίπερα όχθη, ο Μικέλ Αρτέτα επέλεξε τους Ράγια, Ουάιτ, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Λιούις – Σκέλι, Όντεγκααρντ, Θουμπιμέντι, Μερίνο, Τροσάρντ, Γιόκερες και Μαρτινέλι.