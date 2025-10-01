Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-0 (2ο ημίχρονο): LIVE η μάχη των «ερυθρολεύκων» για την League Phase του Champions League

Τη δική του μάχη κόντρα στην Άρσεναλ για την League Phase του Champions League το βράδυ της Τετάρτης 1/10 δίνει ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο.

Οι «Κανονιέρηδες» νίκησαν με 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν με μια ισοπαλία χωρίς γκολ απέναντι στην Πάφο, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στο τουρνουά.

Η αναμέτρηση θα έχει διπλή κάλυψη από το Mega και το Cosmote Sports 2 HD. Ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει την πρώτη του νίκη, μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας κόντρα στην Πάφο.

Ο Ολυμπιακός, που προέρχεται από τη δύσκολη νίκη επί του Λεβαδειακού στο πρωτάθλημα (3-2), έχει ορισμένες απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ.