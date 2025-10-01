Άρσεναλ – Ολυμπιακός 1-0 (2ο ημίχρονο): LIVE η μάχη των «ερυθρολεύκων» για την League Phase του Champions League
Με στόχο την υπέρβαση οι Πειραιώτες
Τη δική του μάχη κόντρα στην Άρσεναλ για την League Phase του Champions League το βράδυ της Τετάρτης 1/10 δίνει ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο.
Οι «Κανονιέρηδες» νίκησαν με 2-0 την Αθλέτικ Μπιλμπάο στον εναρκτήριο αγώνα της διοργάνωσης, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν με μια ισοπαλία χωρίς γκολ απέναντι στην Πάφο, η οποία πρωτοεμφανίστηκε στο τουρνουά.
Η αναμέτρηση θα έχει διπλή κάλυψη από το Mega και το Cosmote Sports 2 HD. Ο αγώνας αναμένεται να ξεκινήσει στις 22:00 ώρα Ελλάδας, με τον Ολυμπιακό να ψάχνει την πρώτη του νίκη, μετά την ισοπαλία της πρεμιέρας κόντρα στην Πάφο.
Ο Ολυμπιακός, που προέρχεται από τη δύσκολη νίκη επί του Λεβαδειακού στο πρωτάθλημα (3-2), έχει ορισμένες απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Ροντινέι και Γιάρεμτσουκ.
