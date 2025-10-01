Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Η φανέλα που θα φορέσουν οι Πειραιώτες – Οι φωτογραφίες με φόντο το Big Ben
Έτοιμοι για τη μάχη
Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή τη φανέλα που θα φορέσει στον αγώνα για την League Phase του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης 1/10.
Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες δίνουν τη δική τους μάχη κόντρα στους Άγγλους στο Λονδίνο με στόχο την καλύτερη εμφάνιση και ότι θέλει να προκύψει.
Μάλιστα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στα social media έδειξε τη φανέλα που θα φορέσουν οι παίκτες στον σημερινό αγώνα.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις