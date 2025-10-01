Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Η φανέλα που θα φορέσουν οι Πειραιώτες – Οι φωτογραφίες με φόντο το Big Ben

Έτοιμοι για τη μάχη

Άρσεναλ – Ολυμπιακός: Η φανέλα που θα φορέσουν οι Πειραιώτες – Οι φωτογραφίες με φόντο το Big Ben
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Ολυμπιακός έκανε γνωστή τη φανέλα που θα φορέσει στον αγώνα για την League Phase του Champions League απέναντι στην Άρσεναλ το βράδυ της Τετάρτης 1/10.

Συγκεκριμένα, οι Πειραιώτες δίνουν τη δική τους μάχη κόντρα στους Άγγλους στο Λονδίνο με στόχο την καλύτερη εμφάνιση και ότι θέλει να προκύψει.

Μάλιστα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της στα social media έδειξε τη φανέλα που θα φορέσουν οι παίκτες στον σημερινό αγώνα.

