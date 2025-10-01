Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα είναι ρεαλιστικό σχέδιο ειρήνης ή πολιτικό σόου; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 0-2: Προηγούνται στο ημίχρονο οι νέοι των “ερυθρολεύκων”

Στον αγώνα για την 2η αγωνιστική της Youth League

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 0-2: Προηγούνται στο ημίχρονο οι νέοι των “ερυθρολεύκων”
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Σπουδαίο παιχνίδι πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Λόνδινο όπου οι νέοι του Ολυμπιακού προηγούνται με 0-2 της Άρσεναλ στα πλαίσια της 2ης αγωνιστικής του UEFA Youth League.

Οι “ερυθρόλευκοι” μπήκαν δυναμικά από την αρχή άνοιξαν το σκορ με τον Κορτές στο 20ο λεπτό και διπλασίασαν τα τέρματα τους με τον Φίλη στο 37ο λεπτό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ