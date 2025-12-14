Άρης – Ολυμπιακός: Η ώρα, το κανάλι και οι ενδεκάδες του αγώνα

Στην έδρα του Άρη δοκιμάζεται ο Ολυμπιακός για την 14η αγωνιστική της Super League το βράδυ της Κυριακής 14/12.

Λίγες ημέρες μετά το πέρασμά του από την Αστάνα – και το 1-0 επί της Καϊράτ Αλμάτι, για την πρώτη νίκη στη League Phase του UEFA Champions League – ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον «πληγωμένο» Άρη.

Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ ηττήθηκε στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης με 3-1 από τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, μένοντας με μόνο νίκη στις εννέα τελευταίες αγωνιστικές (1-4-4) και αρκετά μακριά από την τετράδα. Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχουν… χτυπήσει φόρμα, όπως αποδεικνύουν και οι εννέα συνεχόμενες νίκες εντός συνόρων σε Πρωτάθλημα και Κύπελλο.

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Άρης – Ολυμπιακός: Οι ενδεκάδες του αγώνα

Για τον Ολυμπιακό, ο Τζολάκης ξεκινά κάτω από τα δοκάρια με τους Κοστίνια, Καλογερόπουλο, Πιρόλα και Μπρούνο στην αμυνα. Μουζακίτης και Ντάνι Γκαρθία ξεκινάνε στα χαφ, με τους Ζέλσον και Στρεφέτσα στα πλάγια, ενώ στην επίθεση βρίσκονται οι Ελ Κααμπί και Ταρέμι.

Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε τους: Αθανασιάδη, Τεχέρο, Ροζ, Άλβαρο, Φαντιγκά, Γαλανόπουλο, Ράτσιτς, Πέρεθ, Γένσεν, Ντούντου και Μορόν.