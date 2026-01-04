Άρης – Ολυμπιακός 84-95: Πέρασε από τη Θεσσαλονίκη και παραμένει αήττητος

Υπερέχοντας, στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Ολυμπιακός «πέρασε» αλώβητος σήμερα, από το Αλεξάνδρειο, για τη 13η αγωνιστική της Greek Basketball League, απέναντι στον μαχητικό Άρη. Κέρδισε με 95-84 και διατήρησε το αήττητό του στο πρωτάθλημα, στο κλείσιμο του πρώτου γύρου.

Εξαιρετικό το δημιουργικό παιχνίδι για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι είχαν 32 ασίστ, οι 14 από τις οποίες προέκυψαν από τον Τόμας Γουόκαπ. Κορυφαίοι τους στο παρκέ ήταν οι Σάσα Βεζένκοφ (23 πόντοι, 5 ασίστ), Ντόντα Χολ (19 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 2 κοψίματα).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με νταμπλ-νταμπλ τελείωσε το ματς για τον Άρη, ο οποίος υπέστη τη δεύτερη συνεχή ήττα του στην GBL (προηγήθηκε το εκτός έδρας αρνητικό αποτέλεσμα από την ΑΕΚ), ο Αμίν Νουά (20 πόντοι, 11 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 21-25, 43-45, 63-73, 84-95