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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός 68-79: Πάτησαν «γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο οι Πειραιώτες (highlights)

Οι Γιαννιώτες δυσκόλεψαν τους πρωταθλητές στο πρώτο ημίχρονο, όμως ο Ολυμπιακός ανέβασε την απόδοσή του μετά την ανάπαυλα και διατήρησε το αήττητο στη Greek Basketball League.

Βίκος Ιωαννίνων – Ολυμπιακός 68-79: Πάτησαν «γκάζι» στο δεύτερο ημίχρονο οι Πειραιώτες (highlights)
(ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΚΟΛΑΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:09

Ο Ολυμπιακός χρειάστηκε να ανεβάσει την απόδοσή του στο δεύτερο ημίχρονο για να ξεπεράσει την αντίσταση του Βίκου Ιωαννίνων, επικρατώντας με 79-68 στο κλειστό «Σιδέρης Καραδήμας», για την 3η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 3 στα 3 στο ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας ως πρωταγωνιστές τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και τον Σάσα Βεζένκοβ, που σημείωσαν 17 και 15 πόντους αντίστοιχα.

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Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα παρατάχθηκε με σημαντικές απουσίες, καθώς εκτός έμειναν ο Εβάν Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης, ο Μοντέρο λόγω ενοχλήσεων και ο Τζόουνς, ο οποίος ήταν τιμωρημένος.

Δυσκόλεψε τον Ολυμπιακό ο Βίκος στο πρώτο ημίχρονο

Οι γηπεδούχοι μπήκαν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν τις πιθανότητές τους απέναντι στον Ολυμπιακό και κατάφεραν να διατηρήσουν την αναμέτρηση ανταγωνιστική στα πρώτα 20 λεπτά.

Η ομάδα του Θανάση Γιαπλέ έμεινε κοντά στο σκορ από το ξεκίνημα, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στο 23-21.

Ο Ολυμπιακός, που προερχόταν από απαιτητική εβδομάδα στην EuroLeague με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις απέναντι σε Βαλένθια και Μπαρτσελόνα, δεν κατάφερε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό του.

Έτσι, ο Βίκος πήγε στα αποδυτήρια με τη διαφορά μόλις στους τρεις πόντους, καθώς το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με 36-39 υπέρ των Πειραιωτών.

Ανέβασε στροφές στην τρίτη περίοδο ο Ολυμπιακός

Η εικόνα της αναμέτρησης άλλαξε μετά την ανάπαυλα, με τους φιλοξενούμενους να βελτιώνουν αισθητά την αμυντική τους λειτουργία.

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Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ανέλαβε πρωτοβουλίες στην επίθεση, ενώ ο Σάσα Βεζένκοβ έδωσε σημαντικές λύσεις στο σκοράρισμα.

Καθοριστική ήταν και η συμβολή του Εντζάι, ο οποίος ολοκλήρωσε τον αγώνα με 12 πόντους και έξι ριμπάουντ, βοηθώντας την ομάδα του και στις δύο πλευρές του παρκέ.

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Ο Ολυμπιακός έκλεισε την τρίτη περίοδο προηγούμενος με 64-51, αποκτώντας προβάδισμα 13 πόντων.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο οι «ερυθρόλευκοι» διατήρησαν τον έλεγχο, χωρίς να επιτρέψουν στον Βίκο να επιστρέψει στη διεκδίκηση της νίκης, φτάνοντας στο τελικό 79-68.

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Οι κορυφαίοι της αναμέτρησης

Πρώτος σκόρερ για τον Ολυμπιακό ήταν ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ με 17 πόντους και τρία τρίποντα, ενώ ο Σάσα Βεζένκοβ πρόσθεσε 15.

Πολύτιμη ήταν η παρουσία του Όμηρου Νετζήπογλου με 11 πόντους, ενώ ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε 10.

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Για τον Βίκο Ιωαννίνων ξεχώρισε ο Φλόιντ με 18 πόντους, ενώ ο Τζάστις ακολούθησε με 12.

Παρά την ήττα, οι γηπεδούχοι πραγματοποίησαν ανταγωνιστική εμφάνιση, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο.

Τα δεκάλεπτα και οι συνθέσεις

Τα δεκάλεπτα: 23-21, 36-39, 51-64, 68-79.

ΒΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Θανάσης Γιαπλές): Καρακώστας 6 (2), Σωτηρίου, ΜακΝάιρ 8, Τζάστις 12 (2), Φρίμαν 7 (2), Άλμονορ, Χαντζής, Αγραβάνης 5 (1), Φλόιντ 18, Γόντικας 4, Πατρίκης 5, Πόζογλου 3 (1).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): ΜακΙντάιρ 17 (3), Γουόρντ 8 (2), Βεζένκοβ 15 (1), Νετζήπογλου 11, Μιλουτίνοφ 10, Μπουρνελές 2, Πάπας 2, Παπανικολάου, Εντζάι 12 (2), Καραγιαννίδης, Χολ 2.

Διαιτητές: Τσιμπούρης, Λουλουδιάδης, Αθανασιάδης.

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