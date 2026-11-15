ΗΠΑ: Άγριο ξύλο σε φιλικό ποδοσφαιρικό αγώνα με 5 κόκκινες κάρτες (βίντεο)

Σε… ρινγκ μετατράπηκε ο αγωνιστικός χώρος κατά τη διάρκεια φιλικής αναμέτρησης στις ΗΠΑ ανάμεσα στους Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς και στην Κλαμπ Αμέρικα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 85ο λεπτό, όταν οι Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς προηγούνταν με 1-0 στο Sports Illustrated Stadium. Ένα φάουλ κοντά στην τελική γραμμή στάθηκε η αφορμή για να ξεσπάσει ένταση ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων, με την κατάσταση να ξεφεύγει γρήγορα από τον έλεγχο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γροθιές και κλωτσιές έπεσαν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ένταση μεταφέρθηκε και στις εξέδρες, από όπου φίλαθλοι άρχισαν να πετούν αντικείμενα προς το γήπεδο. Οι εικόνες που ακολούθησαν ήταν ιδιαίτερα άσχημες, με αρκετούς παίκτες να συμμετέχουν στη συμπλοκή.

Ο διαιτητής αναγκάστηκε να παρέμβει, μοιράζοντας συνολικά πέντε κόκκινες κάρτες στους εμπλεκόμενους ποδοσφαιριστές. Από την πλευρά των Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς αποβλήθηκαν οι Ρόναλντ Ντόνκορ και Νεουέν Μπενεντέτι, ενώ για την Κλαμπ Αμέρικα την άγουσα για τα αποδυτήρια πήραν οι Εμίλιο Λάρα, Ραμόν Χουάρες και Νταγκομπέρτο Εσπινόσα.