Άρης – Μαρκό 1-0: Έκανε το 2/2 και πάτησε κορυφή στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδα

Ο Άρης επικράτησε 1-0 εντός έδρας της Μαρκό για την League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και πάτησε κορυφή στην βαθμολογία.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε στο 15ο λεπτό του αγώνα ο Μισεουί, με τις δυο ομάδες στη συνέχεια του αγώνα να μην φτάνουν σε κάποιο άλλο γκολ.

Παράλληλα, η Μαρκό ολοκλήρωσε το ματς με δέκα παίκτες καθώς στο 80ο λεπτό αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας της ομάδας Αυγερινός για χέρι εκτός περιοχής.

Άρης (Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά, Φρίντεκ, Ρόουζ, Σούντμπεργκ, Γαλανόπουλος, Βοριαζίδης, Νινγκ, Γιαννιώτας, Σίστο, Μισεουί.

Μαρκό (Παπαδόπουλος): Αυγερινός, Σμάλης, Στάμου, Μίλερ, Αλεξόπουλος, Παυλίδης, Κυριακίδης, Κωνσταντακόπουλος, Τσακνής, Μπουσάι, Οικονομίδης.