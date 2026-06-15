Το Mediterranean Cosmos γεμίζει δράση με το Cosmos Football & Fitness Experience και απόλαυση με 1+1 προσφορές

Από τις 16 έως τις 20 Ιουνίου, η εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos μετατρέπεται στο πιο ζωντανό σημείο συνάντησης στην πόλη, με το Cosmos Football & Fitness Experience, τη μεγαλύτερη αθλητική εμπειρία του καλοκαιριού. Ένα πενθήμερο που συνδυάζει ποδόσφαιρο, fitness, δράσεις και παιχνίδια, προσφέροντας την πιο δυνατή αθλητική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους.

Κάθε μέρα, από τις 18:00 έως τις 22:00, στον μεγαλύτερο προορισμό αγορών και ψυχαγωγίας στη Βόρεια Ελλάδα, οι επισκέπτες συμμετέχουν σε ποδοσφαιρικά challenges, fitness activations, δοκιμασίες και διαδραστικά παιχνίδια που εναλλάσσονται μέσα στη μέρα και δημιουργούν ένα συνεχές, ζωντανό σκηνικό δράσης. Επιδείξεις ενόργανης και ρυθμικής γυμναστικής, εντυπωσιακά calisthenics shows, παιχνίδια γνώσεων και διαδραστικές προκλήσεις συνθέτουν ένα πρόγραμμα που ενισχύει τη συμμετοχή και προσκαλεί όλους να περάσουν από τον ρόλο του θεατή σε εκείνον του πρωταγωνιστή.

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Special guests, αγαπημένοι creators, αθλητές και προσωπικότητες από τον χώρο του ποδοσφαίρου και του fitness, δίνουν το «παρών» και την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να τους γνωρίσουν από κοντά μέσα από meet & greet στιγμές, δοκιμασίες και ομαδικές δραστηριότητες όπου όλοι γίνονται μέρος του παιχνιδιού. Ανάμεσά τους οι MPAM FC, Madney, Karpouzis, Kostas Sidiro, Georgios Gkountis, Theoharis Giannakidis, Dimitris Almanidis, Emilios Patelaros, και Apostolos Kanellos, οι οποίοι φέρνουν τη δική τους ενέργεια και χαρίζουν μοναδικές στιγμές.

Όμως η καλοκαιρινή εμπειρία Cosmos δεν σταματά εδώ! Κάθε Τετάρτη, έως και μέσα Σεπτεμβρίου, η εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos γίνεται ακόμη πιο απολαυστική με αποκλειστικές 1+1 προσφορές σε αγαπημένα εστιατόρια, café και escape room.

Με κάθε αγορά, στα Starbucks, La Pasteria Cucina Italiana, ToThelo Gastrobar, Plaisir, ΛΕΜΑΡΓΚΟ, BALBOA, McDonald’s, Brulée CAFÉ BAR και The MindTrap, οι

επισκέπτες κερδίζουν ένα επιπλέον προϊόν δωρεάν και έχουν ακόμη έναν λόγο να μοιράζονται ξεχωριστές στιγμές με αγαπημένα τους πρόσωπα.

Αυτό το καλοκαίρι, η απόλυτη εμπειρία γεύσης και διασκέδασης σας περιμένει στην εξωτερική πλατεία του Mediterranean Cosmos. Το πιο ζωντανό σημείο συνάντησης της πόλης, γεμάτο δράση και καλοκαιρινή ενέργεια.

Ανακαλύψτε περισσότερα στο: https://mediterraneancosmos.gr/el