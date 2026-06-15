ΠΑΟΚ: Παρελθόν ο Ραζβάν Λουτσέσκου

Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Ράζβαν Λουτσέσκου με τον Ρουμάνο τεχνικό να αποχαιρετά τον Δικέφαλο μετά από συνολικά επτά χρόνια κοινής πορείας.

Η απόφαση για το «διαζύγιο» πάρθηκε σε κοινή γραμμή πλεύσης, έπειτα από απευθείας συζητήσεις που είχε ο έμπειρος προπονητής με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Λουτσέσκου αποχωρεί από τη Θεσσαλονίκη ως ο πιο πετυχημένος τεχνικός στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου, έχοντας οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση δύο Πρωταθλημάτων Ελλάδας (εκ των οποίων το ένα αήττητο) και δύο Κυπέλλων.

Σε ότι έχει να κάνει με τον Ραζβάν Λουτσέσκου το μόνο που απομένει για το “διαζύγιο” είναι οι επίσημες ανακοινώσεις της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, οι οποίες αναμένονται εντός της ημέρας.