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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Ενεργοποιεί την “βόμβα” Νικ Καλάθη

Θα είναι η τρίτη του θητεία στην Stoiximan Basket League

ΠΑΟΚ: Ενεργοποιεί την “βόμβα” Νικ Καλάθη
(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
Αλέξανδρος Τσάκος

Μία ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Νικ Καλάθη βρίσκεται ο ΠΑΟΚ καθώς ο διεθνής γκαρντ έφτασε στην Θεσσαλονίκη και θα υπογράψει το συμβόλαιο του.

Οι δύο πλευρές έχουν έρθει εδώ και καιρό σε συμφωνία, ενώ απομένουν μόνο τα τυπικά για την επισημοποίηση της μεταγραφής, όπως η αποδέσμευση του 37χρόνου από την Παρτιζάν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Καλάθης βρίσκεται σήμερα στην Θεσσαλονίκη και αναμένονται μόνο οι επίσημες ανακοινώσεις.

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Θυμίζουμε πως αυτή θα είναι η τρίτη θητεία του πολύπειρου διεθνή γκαρντ στη Stoiximan GBL, μετά από δύο επιτυχημένα περάσματα στον Παναθηναϊκό.

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