Μουντιάλ 2026: Οι φίλαθλοι της Ιαπωνίας καθάρισαν τον γήπεδο μετά το 2-2 με την Ολλανδία (βίντεο)

Η Ιαπωνία κατάφερε να πάρει ένα σπουδαίο αποτέλεσμα στην πρεμιέρα της στο Μουντιάλ 2026 καθώς πήρε την ισοπαλία (2-2) από την Ολλανδία. Την ίδια στιγμή, οι φίλαθλοι της ομάδας, όπως συνηθίζουν, καθάρισαν τις εξέδρες μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρηση.

Οι φίλαθλοι «της χώρας του Ανατέλλοντος Ηλίου» αφού είδαν τον μέσο της Κρίσταλ Πάλας, Νταίσι Καμάντα, να σκοράρει στο 89ο λεπτό, πήραν σακούλες στα χέρια και… σκούπισαν το γήπεδο σε ένα δείγμα υψηλού αθλητικού πολιτισμού.

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🚨🚮 The Japanese fans cleaning up the stadium after playing the Netherlands. Respect. 👏 pic.twitter.com/F2XOPPKNZD— Ultras Clips (@ultras_clips) June 14, 2026

Όπως εξήγησε μια από τις φιλάθλους της Ιαπωνίας όλα έχουν να κάνουν με τον σεβασμό.

«Αυτή είναι η κουλτούρα μας. Να σεβόμαστε τους πάντες, να σεβόμαστε τους ποδοσφαιριστές, τους οπαδούς, το γήπεδο» είπε στο βίντεο της FIFA στο Instagram.

«Είναι τιμή μας να είμαστε εδώ οπότε δεν θέλουμε να τα κάνουμε χάλια και μετά να τα παρατήσουμε έτσι. Γι’ αυτό το κάνουμε» τόνισε η οπαδός. The reason Japan fans clean the stadium after each game. Respect. 🤝🇯🇵 pic.twitter.com/o9qJUOLefY— FIFA (@FIFAcom) June 15, 2026

Να θυμίσομε ότι ο μέσος της Κρίσταλ Πάλας, Νταίσι Καμάντα, είπε την τελευταία λέξη στην εναρκτήρια αναμέτρηση του 6ου ομίλου του Μουντιάλ 2026, ανάμεσα στην Ολλανδία και στην Ιαπωνία. Το γκολ του 26χρονου άσσου διαμόρφωσε το τελικό 2-2 στο «Ντάλας Στάντιουμ», σε ένα παιχνίδι με καταιγιστικό ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο.

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Τα αποτέλεσμα της ημέρας στο Μουντιάλ 2026:

ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΚΟΥΡΑΣΑΟ 7-1

ΟΛΛΑΝΔΙΑ – ΙΑΠΩΝΙΑ 2-2

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ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ– ΕΚΟΥΑΔΟΡ 1-0

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ΣΟΥΗΔΙΑ – ΤΥΝΗΣΙΑ 5-1