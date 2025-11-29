Άρης – Λάρισα 2-1: Συγκλονιστικό ματς στο Βικελίδης – Λύτρωση στο 90+9 με Ντούντου για τους κιτρινόμαυρους

Ένα συγκλονιστικό ματς έγινε στο Κλεάνθης Βικελίδης με τον Άρη να επιστρέφει στα τρίποντα με λυτρωτή του Ντούντου στις καθυστερήσεις. Έτσι, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έφτασε στη νίκη με 2-1 εις βάρος της Λάρισας, η οποία ισοφάρισε στις καθυστερήσεις σε 1-1.

Ο Άρης είχε τον έλεγχο του αγώνα και δημιούργησε ευκαιρίες με τον Πέρεθ να δημιουργεί συνεχώς ευκαιρίες στα καρέ της ΑΕΛ. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν να δημιουργούν φάσεις στα αντίπαλα καρέ και στο 27′ έφτασαν στο 1-0. Από σουτ του Πέρεθ, ο Μελίσσας δεν μπόρεσε να μπλοκάρει και ο Μορόν ανενόχλητος πετάχτηκε και σκόραρε από κοντά.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με θετικό τρόπο για τον Άρη. Μόλις στο 46′ η ΑΕΛ Novibet έμεινε με δέκα παίκτες. Ο Γκαράτε έριξε αγκωνιά στον Άλβαρο σε εναέρια μονομαχία και είδε τη δεύτερη κίτρινη

Η ομάδα του Μαλεζά κατάφερε παρόλα αυτά να ισοφαρίσει στο 90’+7′ με τον Πασά, με πέναλτι που κέρδισε ο Τούπτα, αλλά η τελευταία λέξη ανήκε στον Άρη, ο οποίος πήρε τελικά τη νίκη με κοντινή προβολή του Ντούντου στο 90’+9′.

Ο Άρης πήρε έτσι την πρώτη του νίκη στην Super League από τις 20 Σεπτεμβρίου και το 1-0 επί της Κηφισιάς εκτός έδρας. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης βρίσκεται λοιπόν στην 7η θέση με 16 βαθμούς.