Άρης Betsson – Καρδίτσα 78-55: “Ξέσπασμα” Νουά και 6η σερί νίκη για τους Θεσσαλονικείς

Ο Άρης πέρασε ένα άνετο απόγευμα επικρατώντας της Καρδίτσας με 78-55 για την 22η αγωνιστική της Greek Basket League.

Ο Αμίρ Νουά ήταν ασταμάτητος κάνοντας double-double με 21 πόντους και 10 ριμπάουντ και οι κιτρινόμαυροι έφτασαν εύκολα στην 6η σερί νίκη τους στην Basket League. Ο Άρης κατάφερε να “καθαρίσει” το ματς με την Καρδίτσα από το πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν άφησε… το πόδι από το γκάζι και έφτασε σε μία επιβλητική επικράτηση επί των Θεσσαλών.

Εξαιρετικός και ο Χαρέλ για τους “κίτρινους”, με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ για τους ηττημένους, ο Δίπλαρος ήταν ο κορυφαίος με 9.

Η εξέλιξη του παιχνιδιού

Ανταγωνιστικό στο παιχνίδι στην εκκίνησή του, με τις ομάδες να εναλλάσσονται στο προβάδισμα στο σκορ (3-0, 5-7, 7-7). Στο 4’, με τον Μπράντον Τζέφερσον να βάζει την μπάλα στο καλάθι, η Καρδίτσα προηγήθηκε με 7-9.

Ο Άρης, βελτιώνοντας την άμυνά του, κυριαρχώντας στη ρακέτα (29-16 τα ριμπάουντ στο πρώτο ημίχρονο) και με επιθετικούς μοχλούς τους Χαρέλ, Μήτρου-Λονγκ, Φόρεστερ, Κουλμπόκα, «απάντησε» με σερί 9-0 και έγινε ‘αφεντικό’ στο παρκέ στο 7’ με +7 (16-9). Διαφορά την οποία στο 13’ έστειλε στο +10 (29-19) και με τον Νουά να μπαίνει στην εξίσωση, δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος, στο +17 (45-28).

Στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου οι «κιτρινόμαυροι» απέκτησαν «αέρα» 23 πόντων (57-34), με τους Θεσσαλούς να δείχνουν ανήμποροι να αντιδράσουν στο ματς. Ελάχιστα αργότερα ο Άρης βρέθηκε στο +28 (62-34) και τελείωσε, ουσιαστικά, με τη μάχη.

Στο 35’, με επιμέρους 4-15, βρίσκοντας λύσεις από τα 6.75 με τον Καμπερίδη, η Καρδίτσα μείωσε στους 17 πόντους (66-49), η προσπάθειά της, όμως, έμεινε εκεί.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 45-29, 64-36, 78-55

ΑΡΗΣ (Ίγκορ Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (1), Νουά 21 (3), Μποχωρίδης 4, Χαρέλ 11 (2), Αντετοκούνμπο 10, Φόρεστερ 6, Χατζηλάμπρου 2, Λέφας, Πουρλίδας 2, Άντζουσιτς 5 (1), Κουλμπόκα 7.

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Εστράδα 6, Μπ. Τζέφερσον 8 (2), Άπσον 8, Κασελάκης 2, Ντ. Τζέφερσον 4, Χόρχλερ 6, Δίπλαρος 9 (2), Καμαριανός 2, Καμπερίδης 6 (2), Μάντσεν 1.