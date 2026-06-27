Βίντεο από drone αποτυπώνουν την απόλυτη καταστροφή στην Βενεζουέλα – Διασώστες συνεχίζουν να βγάζουν εγκλωβισμένους, δείτε βίντεο

Τρομακτικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τα χαλάσματα που άφησαν τους πίσω οι δύο σεισμοί στην Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες.

Πολλές περιοχές όπως η Λα Γκουάιρα έχουν ισοπεδωθεί από τα φονικά Ρίχτερ. Σωστικά συνεργεία απ’ όλο τον κόσμο έχουν σπεύσει στη Βενεζουέλα για να προφέρουν βοήθεια, ενώ συνεχίζεται η αγωνιώδης προσπάθεια αρχών και πολιτών.

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🚨🇺🇸🇻🇪 The before-and-after footage out of Venezuela is staggering: entire neighborhoods reduced to rubble in seconds.



The images lay bare the scale of a catastrophe that has now killed more than 920 people and injured 3,300, with at least 250 buildings toppled and 1,400… https://t.co/Q56CFn9BOA pic.twitter.com/csTeyNMiQ2— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 27, 2026

Όσο περνά βέβαια ο χρόνος οι ελπίδες λιγοστεύουν. Οι διασώσεις πάντως είναι συνεχείς με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα. Ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο σεισμούς στην Βενεζουέλα έχει ανέλθει τουλάχιστον στους 920 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 51.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.

Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.300, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 243 άτομα.

🇻🇪 Rescue operations continue in La Guaira as emergency crews search tirelessly for survivors.



May every person still trapped be found alive. Please keep the people of Venezuela in your prayers. 🙏❤️ #Venezuela #LaGuaira #Rescue pic.twitter.com/drylrxN9dv— Andleeb (@1stepAndleeb) June 27, 2026

Την ίδια ώρα κάποιοι από τους διασώστες προσπαθούν να δώσουν κουράγιο στους εγκλωβισμένους. Τους μιλούν για να τους αναπτερώσουν το ηθικό. Κάποιοι υποφέρουν αφού είναι τραυματίες. Volunteers working to rescue victims are saving lives with their bare hands. #earthquake #LaGuaira #Caracas #Venezuela #Macuto #Caraballeda pic.twitter.com/fgcYAr4U2r ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ June 27, 2026 Mother Dies Shielding Newborn Daughter During Venezuela Earthquake Collapse 💔🇻🇪

⁰A deeply tragic account has emerged from Venezuela following the earthquake in La Guaira, where reports say a mother died while protecting her newborn daughter beneath collapsing structures.…— The Finance Streets (@finance_streets) June 27, 2026

Το πρώτο που ζητούν είναι λίγο νερό για να δροσιστούν. Την ίδια ώρα, δεν γνωρίζουν τι έχουν απογίνει τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους και σε τι κατάσταση βρίσκονται.

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Πολλοί κάτοικοι έχουν αναλάβει μόνοι τους την αναζήτηση των αγαπημένων τους προσώπων, καταγγέλλοντας την περιορισμένη παρουσία κρατικών διασωστικών δυνάμεων σε έντονα πληγείσες περιοχές. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για «ισχυρή κινητοποίηση», η εικόνα στο πεδίο παραμένει απογοητευτική.

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«Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες, προσθέτοντας ότι «δεν θα αποκρυφτεί τίποτα για το μέγεθος αυτής της τραγωδίας».

Στη Λα Γουάιρα, πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους σωρούς ερειπίων. Κάτοικοι και εθελοντές καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλύβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλιθους.

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Ο Μάρλον Οτσόα επέζησε από την κατάρρευση κτιρίου. «Ψάχνω τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου και τον γιο μου», δήλωσε. «Χρειαζόμαστε βοήθεια! Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί» και «δεν έχουμε τα εργαλεία» που απαιτούνται για να τους ανασύρουμε από τα ερείπια, τόνισε. #AHORA | 📌 MILAGRO. Un bebé fue rescatado en La Guaira entre los escombros luego de los terremotos en Venezuela. pic.twitter.com/dQQXUxF5V2— Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) June 25, 2026 #URGENTE 11:07pm Equipos de rescate continúan encontrando personas con vida durante la noche de este Jueves en La Guaira y Caracas. #ENDESARROLLO pic.twitter.com/KSB3zpH3Ck— Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) June 26, 2026 Another soul saved

A search and rescue team from El Salvador rescued Chanel, a female dog, from the rubble of a house in La Guaira, Venezuela and reunited the four-legged victim with a family friend. Meanwhile, her owner, Camila Sofia, remains buried in the rubble. Hope and pray. pic.twitter.com/mx3Obv5Kxi— MIBAWI (@RealMiBaWi) June 27, 2026 🇻🇪 Los equipos de rescate lograron sacar con vida a la pequeña Fabiana de entre los escombros en la Guaira, Venezuela. Mis respetos para estos HÉROES. pic.twitter.com/tujOX287JH— Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 27, 2026

Στη Λα Γκουαΐρα, η Ναζαρέθ Χιμένεθ ξέσπασε σε λυγμούς καθώς γείτονες επιχειρούσαν να σπάσουν με εργαλεία τις πλάκες τσιμέντου για να φτάσουν εγκλωβισμένους συγγενείς της.

«Θεέ μου, πώς θα τους βγάλουμε από εκεί;» έλεγε απελπισμένη, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια και βαριά μηχανήματα από το κράτος και τη διεθνή κοινότητα. «Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα». 🇻🇪 "El gobierno no nos ha apoyado. Hemos sido nosotros quienes hemos salvado a nuestras familias". Denuncian muchos venezolanos, que aseguran que la ayuda aún no llega.



Han pasado ya más de 40 horas y muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros. pic.twitter.com/K0CerrdQmw— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 26, 2026

Διεθνής βοήθεια

Σχεδόν 48 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας, όπου το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών στην πληγείσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.

Σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν από τα πρώτα που έφθασαν στη Βενεζουέλα.

Μπροστά από ένα συγκρότημα πολυκατοικιών που ισοπεδώθηκε στη Λα Γουάιρα, ο επικεφαλής μιας ομάδας διασωστών από τη Χιλή, ο Ναντιομάρ Πολάνκο, εκτίμησε ότι υπάρχουν «δυστυχώς, ελάχιστες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες». Οι διασώστες της ομάδας του ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και πλέον επικεντρώνονται στην αναζήτηση και την ανάσυρση «ανθρώπων που είναι ήδη νεκροί», πρόσθεσε.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι πορτογαλικής καταγωγής, δύο Βραζιλιάνοι, ένας Ιταλοβενεζουελάνος και δύο Κινέζοι είναι μεταξύ των νεκρών από τους δύο σεισμούς στην Βενεζουέλα. Η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο πέντε πολιτών της.