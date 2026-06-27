Βίντεο από drone αποτυπώνουν την απόλυτη καταστροφή στην Βενεζουέλα – Διασώστες συνεχίζουν να βγάζουν εγκλωβισμένους, δείτε βίντεο
Εικόνες βιβλικής καταστροφής με τους νεκρούς να πλησιάζουν τους 1.000
Τρομακτικές είναι οι εικόνες που έρχονται από τα χαλάσματα που άφησαν τους πίσω οι δύο σεισμοί στην Βενεζουέλα, μεγέθους 7,2 και 7,5 Ρίχτερ, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να βρουν επιζώντες.
Πολλές περιοχές όπως η Λα Γκουάιρα έχουν ισοπεδωθεί από τα φονικά Ρίχτερ. Σωστικά συνεργεία απ’ όλο τον κόσμο έχουν σπεύσει στη Βενεζουέλα για να προφέρουν βοήθεια, ενώ συνεχίζεται η αγωνιώδης προσπάθεια αρχών και πολιτών.
Όσο περνά βέβαια ο χρόνος οι ελπίδες λιγοστεύουν. Οι διασώσεις πάντως είναι συνεχείς με τις εικόνες να κόβουν την ανάσα. Ο απολογισμός των θυμάτων από τους δύο σεισμούς στην Βενεζουέλα έχει ανέλθει τουλάχιστον στους 920 νεκρούς, ενώ περισσότεροι από 51.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία.
Οι τραυματίες ξεπερνούν τους 3.300, ενώ μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 243 άτομα.
Την ίδια ώρα κάποιοι από τους διασώστες προσπαθούν να δώσουν κουράγιο στους εγκλωβισμένους. Τους μιλούν για να τους αναπτερώσουν το ηθικό. Κάποιοι υποφέρουν αφού είναι τραυματίες.
Το πρώτο που ζητούν είναι λίγο νερό για να δροσιστούν. Την ίδια ώρα, δεν γνωρίζουν τι έχουν απογίνει τα υπόλοιπα μέλη των οικογενειών τους και σε τι κατάσταση βρίσκονται.
Πολλοί κάτοικοι έχουν αναλάβει μόνοι τους την αναζήτηση των αγαπημένων τους προσώπων, καταγγέλλοντας την περιορισμένη παρουσία κρατικών διασωστικών δυνάμεων σε έντονα πληγείσες περιοχές. Παρά τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις για «ισχυρή κινητοποίηση», η εικόνα στο πεδίο παραμένει απογοητευτική.
«Κάθε άνθρωπος που σώζεται είναι ένα θαύμα», δήλωσε ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Χόρχε Ροδρίγκες, προσθέτοντας ότι «δεν θα αποκρυφτεί τίποτα για το μέγεθος αυτής της τραγωδίας».
Στη Λα Γουάιρα, πολλά κτίρια έχουν μετατραπεί σε τεράστιους σωρούς ερειπίων. Κάτοικοι και εθελοντές καταβάλλουν αγωνιώδεις προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων στα χαλάσματα. Απευθύνουν εκκλήσεις για εξοπλισμό προκειμένου να κόψουν χαλύβδινες ράβδους και να μετακινήσουν τεράστιους ογκόλιθους.
Ο Μάρλον Οτσόα επέζησε από την κατάρρευση κτιρίου. «Ψάχνω τη μητέρα μου, τη γυναίκα μου και τον γιο μου», δήλωσε. «Χρειαζόμαστε βοήθεια! Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί» και «δεν έχουμε τα εργαλεία» που απαιτούνται για να τους ανασύρουμε από τα ερείπια, τόνισε.
Στη Λα Γκουαΐρα, η Ναζαρέθ Χιμένεθ ξέσπασε σε λυγμούς καθώς γείτονες επιχειρούσαν να σπάσουν με εργαλεία τις πλάκες τσιμέντου για να φτάσουν εγκλωβισμένους συγγενείς της.
«Θεέ μου, πώς θα τους βγάλουμε από εκεί;» έλεγε απελπισμένη, απευθύνοντας έκκληση για βοήθεια και βαριά μηχανήματα από το κράτος και τη διεθνή κοινότητα. «Υπάρχουν ακόμη άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα».
Διεθνής βοήθεια
Σχεδόν 48 ώρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, ομάδες διάσωσης από 17 χώρες καταφθάνουν στις πληγείσες περιοχές της Βενεζουέλας, όπου το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βρίσκεται στα πρόθυρα κατάρρευσης.
Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή ότι θα αναπτύξουν μια αποστολή 250 μελών στην πληγείσα ζώνη, αφού προσέφεραν 150 εκατομμύρια δολάρια και έστειλαν στην περιοχή δύο πολεμικά πλοία, μεταγωγικά αεροσκάφη και ελικόπτερα.
Σωστικά συνεργεία από το Ελ Σαλβαδόρ, το Μεξικό, την Κολομβία και την Ελβετία ήταν από τα πρώτα που έφθασαν στη Βενεζουέλα.
Μπροστά από ένα συγκρότημα πολυκατοικιών που ισοπεδώθηκε στη Λα Γουάιρα, ο επικεφαλής μιας ομάδας διασωστών από τη Χιλή, ο Ναντιομάρ Πολάνκο, εκτίμησε ότι υπάρχουν «δυστυχώς, ελάχιστες ελπίδες να βρεθούν επιζώντες». Οι διασώστες της ομάδας του ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο και πλέον επικεντρώνονται στην αναζήτηση και την ανάσυρση «ανθρώπων που είναι ήδη νεκροί», πρόσθεσε.
Τουλάχιστον 28 άνθρωποι πορτογαλικής καταγωγής, δύο Βραζιλιάνοι, ένας Ιταλοβενεζουελάνος και δύο Κινέζοι είναι μεταξύ των νεκρών από τους δύο σεισμούς στην Βενεζουέλα. Η Ισπανία έχει επιβεβαιώσει τον θάνατο πέντε πολιτών της.
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