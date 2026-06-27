Μουντιάλ 2026: Ιστορική πρόκριση για την Αίγυπτο, ελπίζει το Ιράν του Ταρέμι – Καταιγιστικό το Βέλγιο πέρασε στην φάση των “32”

Μία ακόμη χρυσή σελίδα στο ποδοσφαιρικό γίγνεσθαι έγραψε η Αίγυπτος του Μο Σαλάχ καθώς πήρε την πρόκριση για τους “32” του Μουντιάλ 2026 έπειτα από την ισοπαλία (1-1) με το Ιράν καθώς τερμάτισαν δεύτεροι στον έβδομο όμιλο πίσω από το Βέλγιο.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε θρίλερ, με το Ιράν να είναι τρομερά άτυχο και να χάνει τη νίκη-πρόκριση στη νοκ άουτ φάση του Μουντιάλ για… εκατοστά.

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Οι Ιρανοί σκόραραν στο 90+2′, όμως το VAR ακύρωσε το γκολ για απίστευτα οριακό οφσάιντ. Νωρίτερα μέσα στο παιχνίδι, ο επιθετικός του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, αστόχησε σε πέναλτι, που κέρδισε ο ίδιος. Έτσι, το Ιράν περιορίστηκε στην 3η θέση με 3 βαθμούς και ελπίζει να βρεθεί στους καλύτερους τρίτους, με τις πιθανότητες πρόκρισης να είναι 50-50.

Αίγυπτος (Χοσάμ Χασάν): Ελ Σενάουι, Χάνι, Χεγκάζι, Αμπντέλμονεμ, Φατούχ, Ελνένι, Χαμντί Φάτι, Σάμπερ (76′ Μαρμούς), Τρεζεγκέ (84′ Ζίζο), Σαλάχ, Μοσταφά Μοχάμεντ (84′ Κόκα).

Ιράν (Αμίρ Γκαλενοΐ): Μπεϊρανβάντ, Ρεζαεϊάν, Καναανιζαντεγκάν, Χαλιλζαντέχ, Μοχαμάντι, Εζατολαχί, Νουρολαχί (67′ Γκολιζαντέχ), Γκαγιεντί, Τζαχανμπάχς (80′ Γκόντος), Ταρεμί, Αζμούν (67′ Μοχεμπί).

Μουντιάλ 2026: Πρώτο και καλύτερο το Βέλγιο

Την ίδια στιγμή, το εισιτήριο για τους 32 του Μουντιάλ πήρε με πανηγυρικό τρόπο το Βέλγιο. Ο Ντε Μπρόινε και η παρέα του συνέτριψε τη Νέα Ζηλανδία με 5-1 στην τελευταία αγωνιστική του έβδομου ομίλου και κατέκτησε την πρώτη θέση. Από την πλευρά της, η Νέα Ζηλανδία αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, έχοντας πάρει μόλις έναν βαθμό.

Το Βέλγιο είχε πολύ εύκολο έργο απέναντι στους Νεοζηλανδούς. Προηγήθηκε με 1-0 στο 28′ με γκολ του Τροσάρ, ενώ “καθάρισε” την υπόθεση νίκη νωρίς στο δεύτερο μέρος.

Ο Τροσάρ με το δεύτερο προσωπικό του γκολ έκανε το 2-0 στο 50′, ενώ ο Ντε Μπρόινε έγραψε το 3-0 στο 66′.

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Ο Τζαστ μείωσε σε 1-3 στο 84′, με τον Λουκάκου να απαντάει άμεσα για το 1-4 στο 86′. Ο Σαλεμάκερς διαμόρφωσε το τελικό 5-1.

Νέα Ζηλανδία (Ντάρεν Μπέιζλι): Κρόκομπ, Πέιν (64′ Μπόξαλ), Μπίντον, Σέρμαν, Κακάτσε, Τζο Μπελ (64′ ΜακΚόουατ), Σταμένιτς, Σαρπρίτ Σινγκ (46′ Ράνταλ), Ράιαν Τόμας (46′ Μπεν Όλντ), Ελάιζα Τζαστ, Κρις Γουντ.

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Βέλγιο (Ρούντι Γκαρσία): Κουρτουά, Καστάν, Μεχελέ, Τεάτ, Ντε Κάιπερ, Τίλεμανς, Φανάκεν, Ντε Μπρόινε (72′ Ονάνα), Ντοκού (56′ Φερνάντες-Πάρδο), Τροσάρ (72′ Σαλεμάκερς), Ντε Κετελάρε (79′ Λουκάκου).