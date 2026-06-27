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Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία, Πορτογαλία και Αργεντινή

Ξεχωρίζει το Πορτογαλία - Κολομβία

Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα της ημέρας με Αγγλία, Πορτογαλία και Αργεντινή
LUSA
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Τελευταία πράξη για την φάση των ομίλων στο Μουντιάλ 2026 σήμερα (27.28/6) με έξι αναμετρήσεις και αρκετά φαβορί να δίνουν τον τελευταίο τους αγώνα πριν την φάση των “32”.

Το πιο κρίσιμο παιχνίδι είναι αυτό ανάμεσα σε Κολομβία και την Πορτογαλία.

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Μονόδρομος είναι η νίκη για τον Κριστιάνο Ρονάλντο και την παρέα, αλλιώς το μονοπάτι προς την κορυφή θα έχει πιο δύσκολα εμπόδια.

Το σημερινό πρόγραμμα του Μουντιάλ 2026 :

00:00-02:00 Παναμάς – Αγγλία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
00:00-02:00 Κροατία – Γκάνα / ΕΡΤ1
02:30-04:30 Κολομβία – Πορτογαλία / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ
02:30-04:30 Λ.Δ. Κονγκό – Ουζμπεκιστάν / ΕΡΤ1
05:00-07:00 Αλγερία – Αυστρία / ΕΡΤ1
05:00-07:00 Ιορδανία – Αργεντινή / ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ

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