Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Στυλίδα – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα
Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές στην Φθιώτιδα μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Παραλίας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας.
Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση με το συμβάν να ελέγχεται μετά από την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων
Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.
πηγή στην Google
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