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ΕΛΛΑΔΑ

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Στυλίδα – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Στυλίδα – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα
Πηγή φωτογραφίας: Πυροσβεστικό Σώμα
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:41

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές στην Φθιώτιδα μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Παραλίας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση με το συμβάν να ελέγχεται μετά από την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων

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Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.

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