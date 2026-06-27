Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Στυλίδα – Επιχειρούν 3 εναέρια μέσα

Σε συναγερμό τέθηκαν οι πυροσβεστικές αρχές στην Φθιώτιδα μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή της Παραλίας Πελασγίας του Δήμου Στυλίδας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά καίει χαμηλή βλάστηση με το συμβάν να ελέγχεται μετά από την άμεση επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων

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Επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. #Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Παραλία Πελασγίας Φθιώτιδας. Επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2026

Συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ.