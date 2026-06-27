Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των νοκ άουτ – Ποιες ομάδες έχουν προκριθεί στην φάση των “32”
Τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν
Μόλις 6 αγώνες απομένουν για να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 με τις νοκ άουτ φάσεις να παίρνουν σειρά και αρκετά ζευγάρια να έχουν γίνει γνωστά ήδη.
Ειδικότερα, γνωστά έγιναν 8 από τα 16 ζευγάρια των 32 της διοργάνωσης, ενώ τα ξημερώματα της Κυριακής (28/6) θα οριστικοποιηθούν όλοι οι αγώνες της επόμενης φάσης.
Από τα μάχες που έχουν ήδη προκύψει στην φάση των “32” του Μουντιάλ 2026, σίγουρα ξεχωρίζουν τα Ολλανδία – Μαρόκο και Βραζιλία – Ιαπωνία.
Τα γνωστά ζευγάρια των 32 του Μουντιάλ 2026
Νότια Αφρική – Καναδάς
Βραζιλία – Ιαπωνία
Γερμανία – Παραγουάη
Ολλανδία – Μαρόκο
Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία
ΗΠΑ – Βοσνία/Ερζεγοβίνη
Αυστραλία – Αίγυπτος
Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι
Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ
Κυριακή 28 Ιουνίου
22:00 Nότια Αφρική – Καναδάς
Δευτέρα 29 Ιουνίου
20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία
23:30 Γερμανία – Παραγουάη
Τρίτη 30 Ιουνίου
04:00 Ολλανδία – Μαρόκο (Α75)
20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία
Τετάρτη 1 Ιουλίου
00:00 Γαλλία – 3C,D,F,G,H
04:00 Μεξικό – 3C/E/F/H/I
19:00 1L – 3E/H/I/J/K
23:00 Βέλγιο – 3A/E/H/I/J
Πέμπτη 2 Ιουλίου
03:00 ΗΠΑ – Βοσνία/Ερζεγοβίνη
22:00 Ισπανία– 2J
Παρασκευή 3 Ιουλίου
02:00 2Κ – 2L
06:00 Ελβετία – 3E/F/G/I/J
21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος
Σάββατο 4 Ιουλίου
01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι
04:30 1K – 3D/E/I/J/L
πηγή στην Google
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