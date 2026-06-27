Μουντιάλ 2026: Το πρόγραμμα των νοκ άουτ – Ποιες ομάδες έχουν προκριθεί στην φάση των “32”

Μόλις 6 αγώνες απομένουν για να ολοκληρωθεί η φάση των ομίλων του Μουντιάλ 2026 με τις νοκ άουτ φάσεις να παίρνουν σειρά και αρκετά ζευγάρια να έχουν γίνει γνωστά ήδη.

Ειδικότερα, γνωστά έγιναν 8 από τα 16 ζευγάρια των 32 της διοργάνωσης, ενώ τα ξημερώματα της Κυριακής (28/6) θα οριστικοποιηθούν όλοι οι αγώνες της επόμενης φάσης.

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Από τα μάχες που έχουν ήδη προκύψει στην φάση των “32” του Μουντιάλ 2026, σίγουρα ξεχωρίζουν τα Ολλανδία – Μαρόκο και Βραζιλία – Ιαπωνία.

Τα γνωστά ζευγάρια των 32 του Μουντιάλ 2026

Νότια Αφρική – Καναδάς

Βραζιλία – Ιαπωνία

Γερμανία – Παραγουάη

Ολλανδία – Μαρόκο

Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

ΗΠΑ – Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Αυστραλία – Αίγυπτος

Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι

Το πρόγραμμα των νοκ-άουτ

Κυριακή 28 Ιουνίου

22:00 Nότια Αφρική – Καναδάς

Δευτέρα 29 Ιουνίου

20:00 Βραζιλία – Ιαπωνία

23:30 Γερμανία – Παραγουάη

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Τρίτη 30 Ιουνίου

04:00 Ολλανδία – Μαρόκο (Α75)

20:00 Ακτή Ελεφαντοστού – Νορβηγία

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Τετάρτη 1 Ιουλίου

00:00 Γαλλία – 3C,D,F,G,H

04:00 Μεξικό – 3C/E/F/H/I

19:00 1L – 3E/H/I/J/K

23:00 Βέλγιο – 3A/E/H/I/J

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Πέμπτη 2 Ιουλίου

03:00 ΗΠΑ – Βοσνία/Ερζεγοβίνη

22:00 Ισπανία– 2J

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Παρασκευή 3 Ιουλίου

02:00 2Κ – 2L

06:00 Ελβετία – 3E/F/G/I/J

21:00 Αυστραλία – Αίγυπτος

Σάββατο 4 Ιουλίου

01:00 Αργεντινή – Πράσινο Ακρωτήρι

04:30 1K – 3D/E/I/J/L