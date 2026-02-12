Αποτελέσματα ΝΒΑ: Πήραν το αίμα τους πίσω οι Μπακς κόντρα στους Μάτζικ – Άλλο ένα «triple-double» για τον Γιόκιτς
Όλα τα αποτελέσματα ΝΒΑ για την Πέμπτη 12/02
Οι ανεβασμένοι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα έκαναν το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας αυτή τη φορά με 116-108. Ο Νίκολα Γιόκιτς από άλλο πλανήτη έκανε 4ο σερί παιχνίδι με «triple-double».
Τα «ελάφια» έκαναν την 4η νίκη τους στα τελευταία 5 παιχνίδια, αποδεικνύοντας στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι έκανε την σωστή επιλογή με το να μείνει στην ομάδα. Έφτασαν τις 22 νίκες και οδεύουν ολοταχώς για την 10αδα στην Ανατολή και τα πλέι-οφς.
Καταπληκτικός ήταν ο Κέβιν Πόρτερ που έκανε «triple-double» με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ και ο Τόμας που έβαλε 34 πόντους. Από πλευράς Μάτζικ ο Μπέιν έβαλε 31 πόντους και ο Μπαντσέρο 17.
Ο κύριος «triple-double» ξαναχτυπά, με 4ο σερί ματς που τελειώνει παιχνίδι με το στατιστικό αυτό. Δεν είναι άλλος από τον Σέρβο γίγαντα, Νίκολα Γιόκιτς, που έδωσε την νίκη στους Νάγκετς κόντρα στους Γκρίζλις με 122-116.
Ο σούπερσταρ του Ντένβερ σκόραρε 26 πόντους, ενώ είχε 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Ο Μάρεϊ ήταν και αυτός σε άλλο ένα καλό βράδυ σκοράροντας 23 πόντους, ενώ από πλευράς Γκρίζλις έπαιζε μόνο ο Τζάκσον με 21.
Όλα τα αποτελέσματα ΝΒΑ:
- Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 138-113
- Ορλάντο Μάτζικ – Μιλγουόκι Μπακς 108-116
- Σάρλοτ Χόρνετς – Ατλάντα Χοκς 110-107
- Μπόστον Σέλτικς – Σικάγο Μπούλς 124-105
- Μπρούκλιν Νετς – Ιντιάνα Πέισερς 110-115
- Τορόντο Ράπτορς – Ντιτρόιτ Πίστονς 95-113
- Φιλαδέλφια 76ερς – Νιού Γιόρκ Νικς 89-138
- Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 133-109
- Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Μαϊάμι Χιτ 111-123
- Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Κλίπερς 102-105
- Γιούτα Τζαζ – Σακραμέντο Κίνγκς 121-93
- Ντένβερ Νάγκετς – Μέμφις Γκρίζλις 122-116
- Φίνιξ Σανς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 109-136
- Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Σαν Αντόνιο Σπέρς 113-126
