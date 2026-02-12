Αποτελέσματα ΝΒΑ: Πήραν το αίμα τους πίσω οι Μπακς κόντρα στους Μάτζικ – Άλλο ένα «triple-double» για τον Γιόκιτς

Οι ανεβασμένοι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα έκαναν το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας αυτή τη φορά με 116-108. Ο Νίκολα Γιόκιτς από άλλο πλανήτη έκανε 4ο σερί παιχνίδι με «triple-double».

Τα «ελάφια» έκαναν την 4η νίκη τους στα τελευταία 5 παιχνίδια, αποδεικνύοντας στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι έκανε την σωστή επιλογή με το να μείνει στην ομάδα. Έφτασαν τις 22 νίκες και οδεύουν ολοταχώς για την 10αδα στην Ανατολή και τα πλέι-οφς.

Καταπληκτικός ήταν ο Κέβιν Πόρτερ που έκανε «triple-double» με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ και ο Τόμας που έβαλε 34 πόντους. Από πλευράς Μάτζικ ο Μπέιν έβαλε 31 πόντους και ο Μπαντσέρο 17.

Ο κύριος «triple-double» ξαναχτυπά, με 4ο σερί ματς που τελειώνει παιχνίδι με το στατιστικό αυτό. Δεν είναι άλλος από τον Σέρβο γίγαντα, Νίκολα Γιόκιτς, που έδωσε την νίκη στους Νάγκετς κόντρα στους Γκρίζλις με 122-116.

Ο σούπερσταρ του Ντένβερ σκόραρε 26 πόντους, ενώ είχε 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Ο Μάρεϊ ήταν και αυτός σε άλλο ένα καλό βράδυ σκοράροντας 23 πόντους, ενώ από πλευράς Γκρίζλις έπαιζε μόνο ο Τζάκσον με 21.

