Αποτελέσματα ΝΒΑ: Πήραν το αίμα τους πίσω οι Μπακς κόντρα στους Μάτζικ – Άλλο ένα «triple-double» για τον Γιόκιτς

Όλα τα αποτελέσματα ΝΒΑ για την Πέμπτη 12/02

Αποτελέσματα ΝΒΑ: Πήραν το αίμα τους πίσω οι Μπακς κόντρα στους Μάτζικ – Άλλο ένα «triple-double» για τον Γιόκιτς
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

Οι ανεβασμένοι Μιλγουόκι Μπακς δεν θα έκαναν το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας αυτή τη φορά με 116-108. Ο Νίκολα Γιόκιτς από άλλο πλανήτη έκανε 4ο σερί παιχνίδι με «triple-double».

Τα «ελάφια» έκαναν την 4η νίκη τους στα τελευταία 5 παιχνίδια, αποδεικνύοντας στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ότι έκανε την σωστή επιλογή με το να μείνει στην ομάδα. Έφτασαν τις 22 νίκες και οδεύουν ολοταχώς για την 10αδα στην Ανατολή και τα πλέι-οφς.

Καταπληκτικός ήταν ο Κέβιν Πόρτερ που έκανε «triple-double» με 18 πόντους, 10 ριμπάουντ και 11 ασίστ και ο Τόμας που έβαλε 34 πόντους. Από πλευράς Μάτζικ ο Μπέιν έβαλε 31 πόντους και ο Μπαντσέρο 17.

Ο κύριος «triple-double» ξαναχτυπά, με 4ο σερί ματς που τελειώνει παιχνίδι με το στατιστικό αυτό. Δεν είναι άλλος από τον Σέρβο γίγαντα, Νίκολα Γιόκιτς, που έδωσε την νίκη στους Νάγκετς κόντρα στους Γκρίζλις με 122-116.

Ο σούπερσταρ του Ντένβερ σκόραρε 26 πόντους, ενώ είχε 15 ριμπάουντ και 11 ασίστ. Ο Μάρεϊ ήταν και αυτός σε άλλο ένα καλό βράδυ σκοράροντας 23 πόντους, ενώ από πλευράς Γκρίζλις έπαιζε μόνο ο Τζάκσον με 21.

Όλα τα αποτελέσματα ΝΒΑ:

  • Κλίβελαντ Καβαλίερς – Ουάσινγκτον Γουίζαρντς 138-113
  • Ορλάντο Μάτζικ – Μιλγουόκι Μπακς 108-116
  • Σάρλοτ Χόρνετς – Ατλάντα Χοκς 110-107
  • Μπόστον Σέλτικς – Σικάγο Μπούλς 124-105
  • Μπρούκλιν Νετς – Ιντιάνα Πέισερς 110-115
  • Τορόντο Ράπτορς – Ντιτρόιτ Πίστονς 95-113
  • Φιλαδέλφια 76ερς – Νιού Γιόρκ Νικς 89-138
  • Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 133-109
  • Νιού Όρλεανς Πέλικανς – Μαϊάμι Χιτ 111-123
  • Χιούστον Ρόκετς – Λος Άντζελες Κλίπερς 102-105
  • Γιούτα Τζαζ – Σακραμέντο Κίνγκς 121-93
  • Ντένβερ Νάγκετς – Μέμφις Γκρίζλις 122-116
  • Φίνιξ Σανς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 109-136
  • Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Σαν Αντόνιο Σπέρς 113-126
“Φύγε εσύ, έλα εσύ”: Τι ώρες θα “ανοίξει” ο καιρός για τσίκνισμα – Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων από το απόγευμα
“Φύγε εσύ, έλα εσύ”: Τι ώρες θα “ανοίξει” ο καιρός για τσίκνισμα – Νέος γύρος βροχών και καταιγίδων από το απόγευμα

Υποχωρεί σταδιακα και προσωρινά το πρώτο κύμα κακοκαιρίας, που πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας από το βράδυ της Τετάρτης 11/2, ωστόσο από το απόγευμα έρχεται και νέος γύρος βροχών και καταιγίδων. Όπως αναφέρει το επικαιροποιήμενο και έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που θα χτυπήσει το απόγευμα θα βρεθούν 7 περιοχές: Δυτική και […]