Απολύθηκε ο προπονητής της Τσέλιε μετά την 4αρα από την ΑΕΚ

Παρελθόν αποτελεί ο προπονητής της Τσέλιε Ιβάν Μαέσκι μετά την ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ στην φάση των “16” του Conference League.

Οι Σλοβένοι ανακοίνωσαν το πρωί της Παρασκευής το τέλος της συνεργασίας με τον Ιβάν Μαέφσκι με την ομάδα να έρχεται στην Αθήνα για την ρεβάνς με την ΑΕΚ με διαφορετικό προπονητή.

