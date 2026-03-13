Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Απολύθηκε ο προπονητής της Τσέλιε μετά την 4αρα από την ΑΕΚ

Η ανάρτηση των Σλοβένων

Αλέξανδρος Τσάκος

Παρελθόν αποτελεί ο προπονητής της Τσέλιε Ιβάν Μαέσκι μετά την ήττα με 4-0 από την ΑΕΚ στην φάση των “16” του Conference League.

Οι Σλοβένοι ανακοίνωσαν το πρωί της Παρασκευής το τέλος της συνεργασίας με τον Ιβάν Μαέφσκι με την ομάδα να έρχεται στην Αθήνα για την ρεβάνς με την ΑΕΚ με διαφορετικό προπονητή.

«Ευχαριστούμε τον Ιβάν για τον επαγγελματισμό, την εργατικότητα και την προσπάθεια που κατέβαλε τις τελευταίες έξι εβδομάδες», αναφέρει η ανακοίνωση της Τσέλιε, προσθέτοντας ότι ο νέος προπονητής θα ανακοινωθεί εντός ημέρας.

