Αποχωρεί από την ΑΕΚ ο Κρις Σίλβα – Μετακομίζει στην Φενέρμπαχτσε

Η ΑΕΚ και ο διοικητικός ηγέτης της, Μάκης Αγγελόπουλος έκαναν ό,τι μπορούσαν για να πείσουν τον Κρις Σίλβα να παραμείνει στην ομάδα.

Προσφέροντάς του νέο συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Όμως ο 29χρονος Γκαμπονέζος σέντερ ήταν ανένδοτος. Κι αφού στα τουρκικά ΜΜΕ ήδη από χθες (30/12) το απόγευμα γραφόταν ότι συμφώνησε με τη Φενερμπαχτσέ, ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε τους «κιτρινόμαυρους» πως επιθυμεί ν’ αποχωρήσει. Το δέλεαρ της Euroleague… και μάλιστα της πρωταθλήτριας 2025, Φενερμπαχτσέ, δεν μπορούσε να τον αφήσει ασυγκίνητο… όπως αποδείχτηκε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Σίλβα απέρριψε προσφορές από την Μπαρτσελόνα και την Παρτιζάν, ενώ είχε… οχλήσεις και από ελληνικές ομάδες του ανώτατου επιπέδου… αλλά η επιλογή του ήταν να βρεθεί υπό την τεχνική καθοδήγηση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Μόλις χθες (30/12) αναδείχτηκε πολυτιμότερος παίκτης της φάσης των ομίλων του Basketball Champions League με τη φανέλα της ΑΕΚ. Με μέσο όρο 14,8 πόντους στα πέντε ματς από τα έξι της Ένωσης στον 6ο όμιλο, με 70% ευστοχία στα σουτ εντός πεδιάς. Τέλειωσε την πρώτη φάση με 8 ριμπάουντ, 1,8 ασίστ, 1,6 κλεψίματα και 1 κόψιμο μέσο όρο ανά αγώνα. Με 21 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης «άγγιξε» την 3η καλύτερη επίδοση της σεζόν.

Και τις εξαιρετικές αυτές επιδόσεις του στο πρώτο μισό της σεζόν, θέλησε να της εξαργυρώσει με ένα… άλμα στην καριέρα του στην πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενερμπαχτσέ.

Ο Κρις Σίλβα είχε όρο στο συμβόλαιό του με την Ένωση για euroleague-out από την 1/1/2026… και θα κάνει χρήση αυτού, αποχαιρετώντας τους «κιτρινόμαυρους».