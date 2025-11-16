Κρητική βεντέτα: Έχει ασχοληθεί σοβαρά το ελληνικό κράτος;
Ανδρέας Τετέι: “Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή”

"Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο"

Ανδρέας Τετέι: “Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή”
KLODIAN LATO / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ιστορία έγραψε ο Ανδρέας Τετέι στο παιχνίδι της Εθνική Ομάδας με αντίπαλο τη Σκωτία στο “Γ. Καραϊσκάκης”, με τον 24χρονο ποδοσφαιριστή να συνδυάζει το ντεμπούτο του με τα γαλανόλευκα, με μια εξαιρετική εμφάνιση.

Σε ανάρτησή του στο instagram ο Έλληνας επιθετικός ανέφερε:

Όλη μου τη ζωή ονειρευόμουν και περίμενα αυτή την στιγμή. Τεράστια τιμή και υπερηφάνεια να φοράω τη φανέλα με το εθνόσημο. Μαμά, τα καταφέραμε”.

