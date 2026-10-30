Ιστορικά απόφαση στη La Liga: Οι διαιτητές θα κάνουν δηλώσεις μετά τα παιχνίδια

Μια ανατρεπτική απόφαση πάρθηκε στη La Liga, η οποία επιτρέπει στους διαιτητές να κάνουν δηλώσεις μετά τους αγώνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας σε συνάρτηση με τον σύνδεσμο διαιτητών, αποφάσισαν έτσι ώστε οι δεύτεροι, να πραγματοποιούν δηλώσεις, μετά το πέρας των αναμετρήσεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

🚨 BREAKING: Starting this weekend, La Liga referees will speak on TV after matches. @diarioas https://t.co/dfNhvM58Wf— Madrid Zone (@theMadridZone) October 30, 2026

Όπως υποστηρίζει η As, το προσεχές Σαββατοκύριακο (31/10 – 1/11) με την πραγματοποίηση της 11ης αγωνιστικής θα γίνει και η αρχή σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα. Θέλοντας να ενισχυθεί η διαφάνεια στο χώρο, η Ένωση Διαιτητών και οι διοικούντες της La Liga ήρθαν σε μια συμφωνία που θα αποφέρει χρηματικό αντίτιμο στους ρέφερι, για την δημόσια εμφάνισή τους.

Οι εν λόγω «μίνι-συνεντεύξεις» θα μπορούν να γίνονται τόσο πριν όσο και μετά τη σέντρα ενός αγώνα, ενώ βάσει της συμφωνίας, κάθε τηλεοπτικό δίκτυο που έχει τα δικαιώματα προβολής των παιχνιδιών θα έχει το δικαίωμα να πάρει δηλώσεις μόνο από έναν διαιτητή σε κάθε αγωνιστική.