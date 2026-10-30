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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ιστορικά απόφαση στη La Liga: Οι διαιτητές θα κάνουν δηλώσεις μετά τα παιχνίδια

Αναμένεται να εφαρμοστεί το προσεχές Σαββατοκύριακο

Ιστορικά απόφαση στη La Liga: Οι διαιτητές θα κάνουν δηλώσεις μετά τα παιχνίδια
EFE
DEBATER NEWSROOM

Μια ανατρεπτική απόφαση πάρθηκε στη La Liga, η οποία επιτρέπει στους διαιτητές να κάνουν δηλώσεις μετά τους αγώνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, οι άνθρωποι της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας σε συνάρτηση με τον σύνδεσμο διαιτητών, αποφάσισαν έτσι ώστε οι δεύτεροι, να πραγματοποιούν δηλώσεις, μετά το πέρας των αναμετρήσεων.

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Όπως υποστηρίζει η As, το προσεχές Σαββατοκύριακο (31/10 – 1/11) με την πραγματοποίηση της 11ης αγωνιστικής θα γίνει και η αρχή σε αυτό το καινούργιο εγχείρημα. Θέλοντας να ενισχυθεί η διαφάνεια στο χώρο, η Ένωση Διαιτητών και οι διοικούντες της La Liga ήρθαν σε μια συμφωνία που θα αποφέρει χρηματικό αντίτιμο στους ρέφερι, για την δημόσια εμφάνισή τους.

Οι εν λόγω «μίνι-συνεντεύξεις» θα μπορούν να γίνονται τόσο πριν όσο και μετά τη σέντρα ενός αγώνα, ενώ βάσει της συμφωνίας, κάθε τηλεοπτικό δίκτυο που έχει τα δικαιώματα προβολής των παιχνιδιών θα έχει το δικαίωμα να πάρει δηλώσεις μόνο από έναν διαιτητή σε κάθε αγωνιστική.

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