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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα 0-2: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο και «αγκαλιά» με τα νοκ άουτ

Η «Μαύρη Θύελλα» πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τον Μπολιβάρ να ανοίγει το σκορ στο 51' και τον Μιράντα να διαμορφώνει το τελικό 0-2 με πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Νέστος Χρυσούπολης – Καλαμάτα 0-2: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο και «αγκαλιά» με τα νοκ άουτ
Η Καλαμάτα επικράτησε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. (ΛΑΣΚΑΡΗΣ ΤΣΟΥΤΣΑΣ / EUROKINISSI)
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Την πρώτη της νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας πανηγύρισε η Καλαμάτα, η οποία επικράτησε με 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης εκτός έδρας, την Τετάρτη (28/10), στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της διοργάνωσης.

Η «Μαύρη Θύελλα», μετά τις δύο ισοπαλίες απέναντι στον Βόλο (2-2) και την ΑΕΛ (1-1), κατάφερε να πάρει το πρώτο της τρίποντο, κάνοντας σημαντικό βήμα για την παρουσία της στη νοκ άουτ φάση.

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Οι Μεσσήνιοι ήταν ανώτεροι στο μεγαλύτερο διάστημα της αναμέτρησης και έφτασαν στη νίκη χάρη στα τέρματα των Μπολιβάρ (51′) και Μιράντα (90’+2′), με τον δεύτερο να σκοράρει από την άσπρη βούλα.

Ανώτερη η Καλαμάτα, αλλά χωρίς γκολ στο πρώτο ημίχρονο

Η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα μπήκε στην αναμέτρηση με στόχο να επιβάλει τον ρυθμό της και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα γρήγορο γκολ.

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων, απέναντι σε έναν Νέστο που προσπάθησε να διατηρήσει την αμυντική του συνοχή και να περιορίσει τους διαθέσιμους χώρους.

Η σημαντικότερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου καταγράφηκε στο 19ο λεπτό, όταν ο Μπονέτο απείλησε την εστία των γηπεδούχων, χωρίς όμως να καταφέρει να ανοίξει το σκορ.

Παρά την υπεροχή της Καλαμάτας, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια με το 0-0.

Ο Μπολιβάρ έδωσε τη λύση στο 51′

Η εικόνα του αγώνα άλλαξε στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, με την Καλαμάτα να βρίσκει το γκολ που αναζητούσε.

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Στο 51ο λεπτό, ο Σουμαχόρο μοίρασε την ασίστ στον Μπολιβάρ, ο οποίος αξιοποίησε την ευκαιρία και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, κάνοντας το 0-1 για τη «Μαύρη Θύελλα».

Το γκολ έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους φιλοξενούμενους, που συνέχισαν να ελέγχουν τον ρυθμό της αναμέτρησης, αναζητώντας ένα δεύτερο τέρμα για να εξασφαλίσουν τη νίκη.

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Ο Νέστος προσπάθησε να αντιδράσει, με τον Σάκη Παπαβασιλείου να προχωρά σε αλλαγές, ωστόσο δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Ο Μιράντα «σφράγισε» το τρίποντο με πέναλτι

Η Καλαμάτα διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι τα τελευταία λεπτά και στις καθυστερήσεις έβαλε οριστικό τέλος στην αναμέτρηση.

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Στο 90’+2′, ο Μιράντα ανέλαβε την εκτέλεση πέναλτι και ευστόχησε, διαμορφώνοντας το τελικό 0-2 υπέρ των Μεσσηνίων.

Με αυτόν τον τρόπο, η «Μαύρη Θύελλα» έφτασε στην πρώτη της νίκη στη League Phase, μετά από δύο ισόπαλα αποτελέσματα, και ενίσχυσε σημαντικά τις πιθανότητές της για πρόκριση στην επόμενη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

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Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

ΝΕΣΤΟΣ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ (Σάκης Παπαβασιλείου): Μούτσα, Τριμμάτης, Λυμπεράκης, Μιγιενγκά, Δερμιτζάκης (71′ Χάβος), Γιαξής (46′ Μεμέτογλου), Τουτόντα, Σταυρόπουλος, Στοΐλκοβιτς (46′ Βρύζας), Καντάβε (60′ λ.τρ. Δημητριάδης), Σέα (46′ Δερμιτζάκης).

ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Παναγιώτης Χριστοφιλέας): Γκίνης, Ιγκνιάτοβιτς, Μπακαγιόκο, Παναγιώτου (75′ λ.τρ. Πέρεθ), Αλόνσο, Ντιαρά (46′ Κατάλντι), Λιατσικούρας, Χάμζα, Σουμαχόρο (59′ Καρεάτσο), Μπονέτο (60′ Μιράντα), Μπολιβάρ (60′ Κουρμινόφσκι).

Διαιτητής: Παναγιώτης Κουκούλας (Λέσβου)

Κίτρινες κάρτες: 76′ Μιγιενγκά – 74′ Παναγιώτου

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