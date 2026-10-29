Καταγγελία Φασούλα: “Τηλεφωνούν διαιτητές και τους λένε ότι ο Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες”

Σε σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την λειτουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης προχώρησε ο Παναγιώτης Φασούλας.

Συγκεκριμένα, ο πρώην διεθνής μπασκετμπολίστας, μιλώντας στην ΕΡΤ αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με διαιτητές, τις οποίες, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του, πραγματοποιούν πρόσωπα που συνδέονται με την Ομοσπονδία.

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Ο Παναγιώτης Φασούλας υποστήριξε ότι διαιτητές δέχονται τηλεφωνήματα, κατά τα οποία φέρεται να τους μεταφέρεται πως ο Βαγγέλης Λιόλιος θα επιστρέψει σύντομα και πως η κατάσταση στην Ομοσπονδία θα συνεχιστεί όπως πριν.

Συγκεκριμένα ανέφερε: ««Ήμουν σαφής γιατί αποχώρησα από τα ΔΣ, δεν μπορούσα να συμμετέχω σε ένα τσίρκο. Αυτά που έγιναν είναι ανήκουστα. Το ποιος είναι άνθρωπος το δείχνουν οι πράξεις του. Γίνανε ηλεκτρονικά (οι εκλογές) σε ένα σώμα 700, 750 ή και 650, όπου όπως λέει η δικογραφία είχαν ήδη δημιουργήσει ένα στρατό διαιτητών. Όπως έχουν και τώρα δηλαδή. Πρέπει να σας πω ότι παίρνουν τηλέφωνο διαιτητές και τους λένε “ο κ. Λιόλιος θα είναι έξω σε 10 μέρες, η κανονικότητα θα συνεχιστεί”. Οι διαιτητές γυρνούσαν την Ελλάδα και έλεγαν στα σωματεία “ή θα μας δώσεις τους κωδικούς σου για να ψηφίσεις κάποιος άλλος για σένα ή θα καταστραφείς την επόμενη εκλογική περίοδο”. Ηλεκτρονικές εκλογές δεν υπάρχουν. Τι θα γίνει με τα λεφτά που οφείλονται στους εργαζόμενους στις Ενώσεις και την Ομοσπονδία. Αυτοί ασκούσαν διοίκηση χωρίς να πληρώνουν τους εργαζόμενους; Η σημερινή διοίκηση είναι συνέχεια του Λιόλιου. Είναι οι συνεργάτες του, οι άνθρωποι που τοποθετήθηκαν εκεί με λίστα σταυρών, σαν να τους έβαλε ένα χέρι».