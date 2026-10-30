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ΕΛΛΑΔΑ

«Χωριάτικο»: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 59 κατηγορουμένων – 10 προφυλακίσεις και ένα «βραχιολάκι»

Στη φυλακή οδηγήθηκε και λογίστρια, ενώ ο πατέρας της, που φέρεται να είχε τον ρόλο του αρχιλογιστή, τέθηκε σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση. Ελεύθεροι, κατά περίπτωση με περιοριστικούς όρους και εγγυήσεις, οι υπόλοιποι 48 κατηγορούμενοι.

«Χωριάτικο»: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 59 κατηγορουμένων – 10 προφυλακίσεις και ένα «βραχιολάκι»
Πληροφορίες για τη σύλληψη του ιδιοκτήτη των φούρνων «Χωριάτικο» και του λογιστή του.
DEBATER NEWSROOM

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (30/10) η διαδικασία των απολογιών για την πολύκροτη υπόθεση της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», με 10 από τους 59 κατηγορουμένους να κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι.

Μετά από δύο ημέρες απολογιών ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών λειτουργών, αποφασίστηκε επίσης η επιβολή κατ’ οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») σε έναν κατηγορούμενο, ενώ οι υπόλοιποι 48 αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση με περιοριστικούς όρους και την καταβολή χρηματικής εγγύησης.

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Η τελευταία προφυλάκιση αφορά μία λογίστρια, η οποία οδηγήθηκε στη φυλακή μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της.

«Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκε η λογίστρια – Με «βραχιολάκι» ο πατέρας της

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η δέκατη προφυλάκιση αποφασίστηκε για μία λογίστρια που περιλαμβάνεται στους κατηγορουμένους της υπόθεσης.

Νωρίτερα, διαφορετική ήταν η δικαστική απόφαση για τον πατέρα της, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχιλογιστή στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση.

Στον συγκεκριμένο κατηγορούμενο επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, λόγω της προχωρημένης ηλικίας του και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.

Όπως είχε μεταδώσει νωρίτερα το DEBATER, οι προφυλακίσεις είχαν φτάσει τις εννέα, ενώ είχε ήδη αποφασιστεί το «βραχιολάκι» για τον αρχιλογιστή.

Με τη νεότερη απόφαση για τη λογίστρια, ο συνολικός αριθμός των προσωρινά κρατουμένων αυξήθηκε στους δέκα.

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Ο τελικός απολογισμός των 59 απολογιών

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας την Παρασκευή (30/10), ο απολογισμός των δικαστικών αποφάσεων διαμορφώνεται ως εξής:

Δικαστική απόφασηΚατηγορούμενοι
Προσωρινή κράτηση (προφυλάκιση)10
Κατ’ οίκον περιορισμός με «βραχιολάκι»1
Ελεύθεροι, κατά περίπτωση με όρους και εγγυήσεις48
Σύνολο59

Οι αποφάσεις ελήφθησαν ξεχωριστά για κάθε κατηγορούμενο, μετά την εξέταση των στοιχείων της δικογραφίας και των ισχυρισμών που προβλήθηκαν κατά τις απολογίες.

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Η ολοκλήρωση των απολογιών δεν σημαίνει ότι ολοκληρώθηκε και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.

Στους προφυλακισμένους και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος

Μεταξύ των προσώπων που έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενα βρίσκεται και ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της αλυσίδας αρτοποιείων «Χωριάτικο», στον οποίο οι διωκτικές Αρχές αποδίδουν κεντρικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση.

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Ο 57χρονος επιχειρηματίας απολογήθηκε την Πέμπτη (29/10) και, σύμφωνα με τις πληροφορίες για την υπερασπιστική του γραμμή, αρνήθηκε τις κατηγορίες περί απάτης, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αφορά φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις.

Μετά την απολογία του αποφασίστηκε η προσωρινή κράτησή του.

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Αντίθετα, ο γιος του αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους και χρηματική εγγύηση.

Διαβάστε επίσης: «Χωριάτικο»: Προφυλακίστηκε ο Άγγελος Γιαννακόπουλος – Ελεύθερος με όρους και εγγύηση ο γιος του.

Η δικογραφία για την υπόθεση «Χωριάτικο»

Η υπόθεση αφορά τη φερόμενη δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία, σύμφωνα με τις διωκτικές Αρχές, συνδέεται με σειρά σοβαρών οικονομικών και άλλων αδικημάτων.

Για την υπόθεση έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα, με τις κατηγορίες να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, την απάτη σε βάρος του Δημοσίου, τη φοροδιαφυγή, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και τη μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Όπως είχε γράψει το DEBATER για την έναρξη των απολογιών, η δικογραφία περιλαμβάνει επιπλέον κατηγορίες που αφορούν πλαστογραφία, ληστεία και μαστροπεία, χωρίς αυτές να αποδίδονται κατ’ ανάγκη σε όλους τους εμπλεκομένους.

Στο πλαίσιο των ερευνών είχαν επίσης εντοπιστεί ύποπτοι τραπεζικοί λογαριασμοί στην Ιρλανδία, με τις Αρχές να προχωρούν σε δεσμεύσεις χρηματικών ποσών.

Η ολοκλήρωση των απολογιών των 59 συλληφθέντων αποτελεί σημαντικό στάδιο της δικαστικής διαδικασίας, με την έρευνα για την υπόθεση να παραμένει ανοιχτή.

Υπενθυμίζεται ότι η προσωρινή κράτηση δεν συνιστά καταδίκη, ενώ για το σύνολο των κατηγορουμένων ισχύει το τεκμήριο αθωότητας.

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