Μαρτυρία στο DEBATER για τον 46χρονο ένστολο που έκανε εμπρηστικές επιθέσεις: «Είχε αλλόκοτη συμπεριφορά – Τον είχαν συλλάβει για ενδοοικογενειακή βία»

Νέα μαρτυρία για τον 46χρονο ένστολο που φέρεται να εμπλέκεται σε εμπρησμούς περιουσιών πρώην συντρόφων του φέρνει στο φως το DEBATER, αποκαλύπτοντας όσα υποστηρίζει άνθρωπος που τον γνώριζε από τον χώρο της υδατοσφαίρισης.

Ο 46χρονος δραστηριοποιούνταν ως διαιτητής υδατοσφαίρισης, συμμετέχοντας, σύμφωνα με τη μαρτυρία, ακόμη και σε αγώνες ηλικιακών πρωταθλημάτων.

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Το πρόσωπο που μίλησε στο DEBATER περιγράφει περιστατικά έντασης κατά τη διάρκεια αγώνων, ενώ ισχυρίζεται ότι στο παρελθόν ο ένστολος είχε συλληφθεί από αστυνομικούς μέσα σε κολυμβητήριο για υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μαρτυρία τρίτου προσώπου και δεν συνοδεύονται, προς το παρόν, από ανεξάρτητη επιβεβαίωση για το περιστατικό της φερόμενης παλαιότερης σύλληψης.

«Φώναζε σε προπονητές και παιδιά – Είχε αλλόκοτη συμπεριφορά»

Μιλώντας στο DEBATER, το πρόσωπο από τον χώρο της υδατοσφαίρισης υποστηρίζει ότι η συμπεριφορά του 46χρονου κατά τη διάρκεια των αγώνων είχε προκαλέσει αντιδράσεις.

«Είναι διαιτητής στο άθλημα της υδατοσφαίρισης και σφύριζε και σε ηλικιακά πρωταθλήματα. Όλοι ήξεραν στον χώρο ότι έχει πρόβλημα συμπεριφοράς. Φώναζε και η συμπεριφορά του ήταν ανάρμοστη, τόσο προς τους προπονητές όσο και προς τα παιδιά. Είχε μια αλλόκοτη συμπεριφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο 46χρονος εμφανιζόταν συχνά επιθετικός στις αντιδράσεις του κατά τη διάρκεια των αγώνων.

«Όταν μάθαμε για την υπόθεση, το συζητήσαμε»

Ο μάρτυρας αναφέρει ότι η είδηση για την εμπλοκή του 46χρονου στην υπόθεση των εμπρησμών προκάλεσε συζητήσεις μεταξύ ανθρώπων που τον γνώριζαν από την αθλητική του δραστηριότητα.

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«Αμέσως όλοι το καταλάβαμε και το συζητήσαμε, γιατί ξέραμε ότι είχε σοβαρό ψυχολογικό πρόβλημα. Δεν είχε σχέσεις με κανέναν. Απλώς η συμπεριφορά του ήταν προβληματική. Κατά τη διάρκεια των αγώνων, όταν σφύριζε, ήταν γενικά επιθετικός», υποστηρίζει.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και σε ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που, όπως λέει, είχαν κυκλοφορήσει για ενδεχόμενη παλαιότερη ψυχιατρική νοσηλεία του 46χρονου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν γνωρίζει αν ευσταθούν.

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Δεν υπάρχουν επιβεβαιωμένα στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους συγκεκριμένους ισχυρισμούς, ούτε μπορεί να συναχθεί από αυτούς οποιοδήποτε συμπέρασμα για την υπό διερεύνηση υπόθεση εμπρησμών.

Η καταγγελία για παλαιότερη σύλληψη σε κολυμβητήριο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά του μάρτυρα σε ένα περιστατικό που, όπως υποστηρίζει, είχε σημειωθεί παλαιότερα σε κολυμβητήριο.

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«Κάποια στιγμή, παλιότερα, τον είχαν μπουζουριάσει εδώ μέσα στο κολυμβητήριο αστυνομικοί για ενδοοικογενειακή βία», αναφέρει.

Πρόκειται για ισχυρισμό του προσώπου που μίλησε στο DEBATER, χωρίς να έχουν παρουσιαστεί μέχρι στιγμής στοιχεία από τις αστυνομικές ή δικαστικές Αρχές που να επιβεβαιώνουν τη συγκεκριμένη αναφορά.

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Η μαρτυρία προστίθεται στις πληροφορίες που έρχονται στο φως για τον 46χρονο, την ώρα που η υπόθεση των φερόμενων εμπρησμών σε περιουσίες πρώην συντρόφων του απασχολεί τις αρμόδιες Αρχές.

Ακούστε τη μαρτυρία στο DEBATER: