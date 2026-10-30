Ακρόπολη: Πάνω από 15.800 έλεγχοι και 436 συλλήψεις σε έξι μήνες – Τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ.

Σε 15.855 ελέγχους ατόμων και 436 συλλήψεις προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία στην ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης, κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Μαΐου έως τις 29 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση της αστυνόμευσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 1.049 προσαγωγές, από τις οποίες 491 αφορούσαν ημεδαπούς και 558 αλλοδαπούς.

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Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι στην περιοχή αναπτύσσονται καθημερινά αστυνομικές δυνάμεις, με στόχο την πρόληψη παραβατικών συμπεριφορών και την ενίσχυση της ασφάλειας κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών.

Ακρόπολη: Ο απολογισμός των αστυνομικών ελέγχων

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ. για το διάστημα 1 Μαΐου – 29 Οκτωβρίου 2026 έχουν ως εξής: Αστυνομική δραστηριότητα Αριθμός Έλεγχοι ατόμων 15.855 Συλλήψεις 436 Προσαγωγές 1.049 Προσαγωγές ημεδαπών 491 Προσαγωγές αλλοδαπών 558

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο των αστυνομικών επιχειρήσεων στην ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης, η οποία περιλαμβάνει σημεία με αυξημένη τουριστική κίνηση.

Τρεις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. ανά βάρδια σε Πλάκα και Αναφιώτικα

Σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΕΛ.ΑΣ., στην περιοχή αναπτύσσονται καθημερινά τρεις ομάδες ΔΙ.ΑΣ. ανά βάρδια, με τα ακόλουθα ωράρια:

07:00 – 13:00

13:00 – 19:00

19:00 – 01:00

Από τις τρεις ομάδες, μία ανά βάρδια δραστηριοποιείται αποκλειστικά στην Πλάκα, την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου και τα Αναφιώτικα.

Κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, η αστυνομική παρουσία ενισχύθηκε με τρεις επιπλέον ομάδες ΔΙ.ΑΣ., οι οποίες κάλυπταν τη Διονυσίου Αρεοπαγίτου, το τμήμα προς το Θησείο, την Πλάκα και τα Αναφιώτικα.

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Περιπολίες στον Φιλοπάππου και 24ωρη κάλυψη στο κέντρο

Πέρα από τις ομάδες ΔΙ.ΑΣ., στην ευρύτερη περιοχή του λόφου Φιλοπάππου και της Ακρόπολης περιπολεί ζεύγος μοτοσικλετιστών της ομάδας «Μ», αποτελούμενο από δύο αστυνομικούς με δύο μοτοσικλέτες.

Οι περιπολίες πραγματοποιούνται κατά τις ώρες 18:00 – 00:00 και 00:00 – 06:00.

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Παράλληλα, ένα περιπολικό ανά βάρδια καλύπτει, σε διαδοχικά ωράρια καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, τις περιοχές:

Λόφος Φιλοπάππου

Αρχαία Αγορά

Μοναστηράκι

Οδός Ερμού

Πλατεία Συντάγματος

Η συγκεκριμένη ανάπτυξη δυνάμεων αποσκοπεί στην ενίσχυση της εμφανής αστυνομικής παρουσίας και στην ταχύτερη ανταπόκριση σε περιστατικά.

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ΕΛ.ΑΣ.: 358 συλλήψεις για κλοπές και διαρρήξεις από την αρχή του 2026

Ξεχωριστά από τον απολογισμό των τελευταίων έξι μηνών, η ΕΛ.ΑΣ. δημοσιοποίησε στοιχεία για τις συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή ευθύνης του Αστυνομικού Τμήματος Ακροπόλεως, από την 1η Ιανουαρίου έως τις 30 Οκτωβρίου 2026.

Συγκεκριμένα καταγράφηκαν:

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Κατηγορία αδικήματος Συλλήψεις Κλοπές και διαρρήξεις 358 Ληστείες 35 Παραβάσεις νομοθεσίας περί ναρκωτικών 233

Τα συγκεκριμένα στοιχεία αφορούν διαφορετικό χρονικό διάστημα από εκείνο των 436 συλλήψεων και δεν προστίθενται στον εξάμηνο απολογισμό.

Τι αναφέρει η ΕΛ.ΑΣ. για τις κλοπές χαλκοσωλήνων

Η Αστυνομία αναφέρθηκε και στο ζήτημα των κλοπών χαλκοσωλήνων στην περιοχή του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από την αρχή του 2026 έως τις 30 Οκτωβρίου έχει καταγραφεί μία καταγγελία για απόπειρα κλοπής χαλκοσωλήνα, στην οδό Μητροπόλεως.

Η ΕΛ.ΑΣ. διευκρινίζει ότι πρόκειται για την καταγγελία που έχει καταγραφεί στις υπηρεσίες της κατά το συγκεκριμένο διάστημα.

Συνεχίζεται η ενισχυμένη αστυνόμευση

Στην ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία τονίζει ότι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για την ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης παραμένει σε ισχύ.

«Η αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής της Ακρόπολης συνεχίζεται, με έμφαση στην εμφανή αστυνομική παρουσία, στην πρόληψη των αδικημάτων και στην άμεση ανταπόκριση σε περιστατικά που επηρεάζουν την ασφάλεια κατοίκων, εργαζομένων και επισκεπτών», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.