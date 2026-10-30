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ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός βρέθηκε άνδρας, σε ρέμα στις Αχαρνές – Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται ο θάνατος

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 16:30, από την αστυνομία.

Νεκρός βρέθηκε άνδρας, σε ρέμα στις Αχαρνές – Σε παθολογικά αίτια αποδίδεται ο θάνατος
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας σήμερα το απόγευμα, από το ρέμα Καναπίτσας στις Αχαρνές Αττικής.

   Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό, περίπου στις 16:30, από την αστυνομία.

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   Αμέσως κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα, οι οποίοι προσέγγισαν τον άνδρα και με τη χρήση φορείου, τον ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις του και τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο, από όπου παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Σε νοσοκομείο όπου προσκομίστηκε, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

   Σύμφωνα με την αστυνομία, από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας, ο θάνατος αποδίδεται σε παθολογικά αίτια, για αυτό και την προανάκριση για το συμβάν ανέλαβε το Α΄ αστυνομικό τμήμα Αχαρνών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

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