Μουντιάλ 2026: Στη Μαδρίτη η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία – Δείτε live την παρέλαση

Στην Μαδρίτη με το τρόπαιο του Μουντιάλ 2026 βρίσκεται η εθνική Ισπανίας που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια κόσμου το βράδυ της Κυριακής (19/7).

Οι πρώτοι που βγήκαν από το αεροσκάφος και χαιρέτησαν τους φιλάθλους από τη σκάλα ήταν ο αρχηγός Ρόδρι, ο ομοσπονδιακός προπονητής Λουίς ντε λα Φουέντε και ο πρόεδρος της Ισπανικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ραφαέλ Λουθάν.

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Δεκάδες χιλιάδες φίλαθλοι αναμένεται να κατακλύσουν τους δρόμους της ισπανικής πρωτεύουσας για να πανηγυρίσουν μαζί με την ομάδα, η οποία θα πραγματοποιήσει παρέλαση πριν καταλήξει στην πλατεία Θιμπέλες (Cibeles), όπου έχει στηθεί η κεντρική σκηνή των εορτασμών.

Οι ισπανικές αρχές έχουν θέσει σε εφαρμογή εκτεταμένο σχέδιο ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Από τις 18:00 έως την ολοκλήρωση της γιορτής θα αναπτυχθούν περισσότεροι από 950 ένστολοι, εκ των οποίων περίπου 700 αστυνομικοί της Εθνικής Αστυνομίας και της Guardia Civil

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