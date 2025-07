Αμάντα Ανισίμοβα – Ίγκα Σφιόντεκ 0-2: Βασίλισσα του Wimbledon η Πολωνή με απίθανη εμφάνιση

Χωρίς να χάσει ούτε σετ η Πολωνή Ίγκα Σφιόντεκ αναδείχθηκε νέα βασίλισσα του Wimbledon επικρατώντας της Αμάντα Ανισίμοβα με 2-0 σετ.

Η Πολωνή τενίστρια μάλιστα συνέτριψε την αντίπαλο της στο τελικό επικρατώντας σε μόλις 57 λεπτά με 6-0, 6-0 στον τελικό του Wimbledon στις γυναίκες, για να πάρει τον πρώτο της τίτλο στο Λονδίνο και τον 6ο συνολικά Grand Slam τίτλο, μετά από τέσσερις επιτυχίες στο Roland Garros και μία στο US Open, της καριέρας της σε ισάριθμες παρουσίες της σε τελικούς.

Ο τελικός ήταν ουσιαστικά παράσταση για έναν ρόλο από την αρχή μέχρι το φινάλε, με την Σβιόντεκ -η οποία επέστρεψε σε τίτλους σε Grand Slam μετά από 13 μήνες και το French Open του 2024- να επιβάλλεται πλήρως επί της 23χρονης Αμερικανίδας αντιπάλου της και να φτάνει στην κατάκτηση του πρώτου σετ σε 25 λεπτά χάνοντας μόλις εννέα πόντους.

And still…



Iga Swiatek has never lost a Grand Slam final 😮‍💨#Wimbledon pic.twitter.com/uzRSJ3b47i— Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025